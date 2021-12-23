台中市第二選區立委補選選戰白熱化，前新聞局長卓冠廷指顏寬恒龍井豪宅疑似違建及蓋在保護區國有地上，對此，顏寬恒23日表示，這種「聽說、指控、好像」等空穴來風的指控，他無從回應。

顏寬恒指出，選舉選到現在，這些造謠、抹黑以及無中生，「聽說、指控、好像」，他每天都要回應這些議題，對於這種空穴來風，不當指控，他無從回應，是不是應該提出正確的證據跟資料。

顏寬恒強調，選舉要回到本質，包括候選人的政見，候選人過去在地方上的成績，還有未來要的承諾以及提出的願景。