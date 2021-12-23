台灣動物緊急救援小組日前獲報，指在美濃獅山水圳一帶有一隻流浪貓「小胖」，其下顎骨疑遭人打斷，嘴巴歪斜狂流口水，無法進食；台灣動物緊急救援小組獲報後，將「小胖」營救至動物醫院，進行骨螺釘下顎復位手術。
救援小組醫療團隊22日安排「小胖」接受骨螺釘下顎復位手術，過程順利，但傷口後續照護不易，目前仍在動物醫院接受加護治療，尚未脫險；初估完全康復至少需1至2個月時間。
救援小組醫療團隊獸醫師趙士雄指出，要造成貓咪的下顎骨斷裂需要非常大的外力，一般可能的原因包含車禍或人為傷害，但車禍除了骨折之外，通常身上也會伴隨其他外傷，或應有與地面磨擦撞擊的痕跡等，因此，「小胖」遭人惡意打斷下巴的可能性極高；此外，通報救援的高中學生也說，當地的貓咪已非第一次遭人傷害，令他相當憤怒與遺憾。
台灣動物緊急救援小組呼籲，虐待動物致死或造成其重要器官功能喪失，都是違反《動物保護法》的行為，請民眾尊重生命。
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