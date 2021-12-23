金管會要求資本額達20億元之上市櫃公司自2023年起應編製並申報永續報告書，國民黨立委李貴敏指出，政府能源結構天然氣和煤占比這麼高，製造大量溫室氣體，叫企業如何去作ESG報告？最後恐淪為企業作文比賽。

ESG（Environment、Social、Governance）是指環境、社會和公司治理，隨著氣候暖化問題受到重視，減碳已納入機構ESG評比重要指標，金管會指出，考量國際重視ESG相關議題，為進一步提升我國上市櫃公司ESG相關資訊揭露，已請證券交易所及櫃檯買賣中心修訂相關規章，要求實收資本額達20億元之上市櫃公司自2023年起應編製並申報永續報告書，及擴大永續報告書應取得第三方驗證之範圍，包括金融業及化工業。

李貴敏表示，全球科技巨擘紛紛投入能源轉型倡議，2023年歐盟開始課徵碳稅，但台灣據2020年統計，能源結構燃氣加上燃煤，都會製造溫室氣體，政府能源政策完全不配合，難道叫企業自己去蓋電廠？企業要怎麼作ESG報告？金管會主委黃天牧指出，政府就是希望ESG報告不要變成作文比賽，金管會將和金融機構一同合夥進行。