新北市永和區今（23日）上午7時許傳出警匪對峙，警方連開11槍逮人，新北市長侯友宜表示，警方有效地打擊犯罪，值得肯定，謝謝所有8000個員警們，都用這樣一個犧牲、認真、努力的態度守護新北市。

侯友宜表示，新北市的警察將士用命、屢破重大刑案，尤其面對槍林彈雨，用他們的奉獻、熱情、犧牲、堅持，守護新北市這塊土地。

早上圍捕槍擊要犯，警匪對峙開了11槍，快速地逮捕嫌犯，查獲6把槍枝，有效地打擊犯罪，值得肯定。謝謝所有8000個員警們，都用這樣一個犧牲、認真、努力的態度守護新北市。

侯友宜表示，新北市警方得到警界的奧斯卡國光獎章，就是國家的警光獎章，囊括了5大項的第一名，不管犯罪偵查、犯罪預防、改善交通、綜合規畫、個人，都是第一名。因為市民朋友的支持、警察的犧牲奉獻，讓新北市的治安變得更好，「敢在新北市犯罪，我們一定嚴格追究到底、毫不手軟，請大家不要再來以身試法。」