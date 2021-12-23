精密主軸大廠健椿工業今年交出營收及獲利雙雙創新高的成績單，原董事長葉橫燦啟動二代接班布局，今（23）日舉行股東臨時會提前改選4席董事及3席獨董，隨後召開董事會，將董事長一職交給兒子健椿總經理葉展碩。葉展碩表示，任重道遠，努力提升公司體質，面對未來的各種挑戰。

健椿指出，今年雖有疫情等不確定因素，健椿總裁葉橫燦擔任董事長期間，帶領經營團隊，締造前三季稅後淨利1.23億元，年增192％，EPS達2.1元，優於去年度的表現；前11月營收12.5億元，年成長50.40％，改寫營收新高。

健椿葉橫燦決定啟動世代傳承接棒，23日召開股東臨時會，提前全面改選4名董事及3席獨董，葉展碩以個人名義擔任董事；葉燦橫家族持有的世大茂投資、鎔穩投資也擔綱董事，元董事李欣?續任，獨董由工業區總會理事長賴博司、社團法人中華民國綠色能源科技協會榮譽理事長陳財榮、林真如三人出任。健椿隨後召開董事會推出葉展碩出任董事長一職，正式啟動二代接班。

健椿強調，健椿秉持「精益求精、穩定的成長」精神繼續為「提供客戶最佳解決方案」，深耕市場拓展全球服務。為提供最佳服務，健椿於員工職涯發展的環境、福利、栽培與關懷上不斷精進，因應台灣社會少子化、產業人才斷層問題，推出育兒補助、生育補助、優於法規產假、獎學金計畫及實習機會等相關政策。鼓勵員工生育及獎勵有心加入健椿團隊學子，為台灣社會與機械人才培育提供更好的環境。