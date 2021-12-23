玉山銀行數位創新服務再獲國際肯定，「亞洲企業商會」（Enterprise Asia）舉辦的「國際創新獎」（International Innovation Awards）本次共榮獲3項大獎，玉山科技聯隊及數位轉型成果榮獲「組織與文化類」獎項，「智能外匯全方位服務」、「玉山Wallet」分別榮獲「產品類」獎項，創下台灣企業及金融業歷年最佳成績，這也是玉山銀行近期榮獲IDC「未來企業大獎」後，在產品創新及科技的表現再次受到國際機構肯定。

亞洲企業商會自2017年舉辦「國際創新獎」，提倡企業創新的能力，並表彰傑出創新的企業組織，得獎企業涵蓋美國、德國、英國、新加坡、香港及台灣等，今年吸引各產業共260份參賽資料，爭取「組織與文化類」、「產品類」及「服務和解決方案類」3個類別的獎項，經國際專業評審團書面審查、面談等流程，評選出年度最佳專案。

玉山銀行數位轉型榮獲「組織及文化類」獎，評審肯定玉山長期深耕金融科技，聚焦數位發展，在成立之初就以「建立制度、培育人才、發展資訊」作為永續經營的三大支柱，積極建立創新文化和科技DNA，打造鼓勵創新的環境，同時也積極培育科技人才，目前已建立超過千人規模的科技聯隊，在數位金融服務、AI技術運用及科技人才培育都有很好的成績。

另外，國際創新獎的評審也肯定玉山在產品設計方面的創新能力，本次獲獎的「智能外匯全方位服務」以即時、便利及安全三大原則進行開發設計，首創多項外匯服務，包括外匯到價通知、外匯平均成本及線上大額換匯等功能，多元的外匯服務深受顧客喜愛，且個人於行動/網路銀行線上進行換匯交易的比例已達99％；另一獲獎項目「玉山Wallet」，為集支付、生活與金融一體的數位產品，內容涵蓋支付、消費推播、帳務查詢及卡片管理等多項功能，提供玉山卡友多元又便利的服務。

玉山銀行董事長黃男州表示，數位轉型是企業重要的核心競爭力，玉山擁抱科技創新，已經在行內建立堅實的科技文化，以「專業、服務、科技」結合策略布局、組織架構及人才發展，全面推動數位轉型，期望能夠以顧客需求為導向，優化產品及服務，創造更優質的顧客體驗。