韓國瑜將復出挑戰市長？侯友宜：尊重每個人的人生規劃 12:482021/12/23 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 韓國瑜出書將復出？ 侯友宜：尊重每個人生涯規劃 訂閱影音： 中時新聞網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜23日表示，韓國瑜的未來的所有的決定由他自己來決定，都要給予尊重。（報系資料照） 前高雄市長韓國瑜將於明年1月2日在台北舉行《韓先生來敲門》新書發表會，被認為是復出政壇，外傳2022年可能挑戰桃園市長、新北市長，對此，新北市長侯友宜23日表示，「韓國瑜的未來、所有的決定由他自己來決定，都要給予尊重，每一個人有自己的人生規劃，都要尊重別人的人生規劃」。 出書復出參選台北、桃園？韓國瑜：無稽之談 出征新北或桃園？蔡壁如揭民眾黨2022年縣市長布局 #人生規劃 #韓國瑜 #復出 #侯友宜 #市長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2022誰來做老大》新北市長 走第三條路線 侯要先說服深藍 04:102021/12/23 焦點要聞 發文批侯友宜、朱立倫？前大使親曝真相：1450有心之作 08:322021/12/23 政治 尷尬！近7成基隆市民不滿捷運規畫 林右昌當政績宣傳 11:212021/12/23 政治 高雄馬頭山養豬場說明 抗議中落幕 04:102021/12/23 地方新聞 《類股》11月自結財報 大宇資、辣椒兩樣情 08:012021/12/23 財經 徐若瑄3度痛心發聲：絕非第三者 最新聲明卻被網揪曖昧疑點 10:422021/12/23 娛樂 中原大學 首爾發明展獲大滿貫 04:102021/12/23 產業特刊 國泰卓越獎助計畫 助學子圓夢 04:102021/12/23 全球財經 基礎建設吹起綠色風 亞洲債券報酬佳 11:092021/12/23 財經 新北工務局傳涉圖利建商遭約談 侯友宜：是舊案、沒有公務人員涉案 11:072021/12/23 生活 基市議員嗆 林右昌只擔心自己形象 04:102021/12/23 地方新聞 政治熱門新聞 如何看蔡英文處理論文門 阿扁「用膝蓋想」回應了 - 政治 2022藍營這縣市危險了？郭正亮爆：她很強 宅神嚇壞 - 政治 預言全球疫情結束時間點 沈富雄曝解封公式：我比印度神童還神 - 政治 6都變9都？ 高金素梅吐一句真心話 - 政治 籌建台灣感念祠被擱置 施明德批蘇貞昌：看你橫行到幾時 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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