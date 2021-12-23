新北市長侯友宜23日表示，韓國瑜的未來的所有的決定由他自己來決定，都要給予尊重。（報系資料照）

前高雄市長韓國瑜將於明年1月2日在台北舉行《韓先生來敲門》新書發表會，被認為是復出政壇，外傳2022年可能挑戰桃園市長、新北市長，對此，新北市長侯友宜23日表示，「韓國瑜的未來、所有的決定由他自己來決定，都要給予尊重，每一個人有自己的人生規劃，都要尊重別人的人生規劃」。