苗栗縣府23日上午舉行縣長就任7周年記者會。（李京昇攝）

今年是苗栗縣長徐耀昌就任第7年，苗栗縣政府23日上午舉行就職7周年記者會，徐耀昌率縣府一級主管，向縣民說明施政成果。

徐耀昌說，7年來在縣府團隊努力下，招商金額已突破兆元大關，高達1兆88億元，創造超過3萬6千個工作機會。台積電竹南「先進封測廠」，土建工程近期即將完工，將可帶來至少2500個就業機會；力積電投資2780億元興建12吋晶圓廠，今年3月動土興建，預估可再創3600個職缺。

他說，依據104人力銀行調查分析，苗栗縣7年工作機會增幅77％，居全國縣市之冠，也是近10年薪資成長最高縣市。另參考主計總處調查2020年平均每人每月消費支出，用薪資收入減掉消費支出，得出荷包結餘大滿王排序，苗栗也勇奪第1名，在苗栗工作、生活最能存到錢。

另外，勞工團體需要一個家，今年10月「苗栗勞動會館」揭牌啟用；青年創業需要舞台，青年創業總指揮部、三義勝興365、竹南中山168及銅鑼窯青創基地，是最好的出發點。

徐耀昌說，為了擴大照顧縣內長輩，我們廣設326處長照據點、22處幸福學院、188處社區關懷據點、18處樂齡中心、15處部落文化健康站，並興建長照大樓，建立全方位銀髮照顧網絡。

為體恤年輕人，縣府團隊加緊腳步推動包租代管、布建平價托育系統、擴充教保服務，提高生育津貼，減輕青年成家育兒負擔，也連續3年興建3座主題式親子公園，還有12鄉鎮市13處特色公園，正在趕工進行中。

加速籌建的不只戶外親子公園，還有室內親子遊憩場所「頭份親子館」、「苗栗親子館」及「竹南全民運動館」，預計1到2年內就能完工啟用。

在交通方面，去年底「北橫公路斗煥坪至三灣段」竣工，榮獲「公共工程金質獎」，全面貫通本縣九宮格路網；今年「頭份竹南中央路慢行綠網建置計畫」完工，串接苗北住商熱區，大幅優化市容景觀，帶動區域發展。

苗栗市聯大路截彎取直，保障「行的安全」兼顧生態環境，再摘「公共工程金質獎」佳作；縣府團隊用心養護道路、橋樑，5年內二度榮獲「金路獎」肯定。

還有以促參方式推動的「竹南頭份污水下水道系統」及「舊山線鐵道活化」兩大建設績效卓著，大幅改善生活環境品質，成功打造觀光新亮點；公私協力創造多贏，榮獲中央最高肯定，囊括財政部「第19屆民間參與公共建設金擘獎」28個獎項中的7項大獎，是全國獲獎最多的縣市。

觀光方面則持續串點成線營造山海慢遊軸帶，以「通苑海線雙星計畫」串聯白沙屯、新埔、通霄、苑裡4大海線車站周邊，打造「百年鐵道之旅」特色風貌；爭取經費在最美景觀公路台61線上，興建「通霄日落大道觀景台」，改善「龍鳳旅遊驛站」及優化「後龍海風景觀廊道」。

泰雅文物館旁泡腳池及煮蛋區明天即將完工啟用，泰安「原住民文化特色親子公園」以及公館「客家文學花園」、「出磺坑歷史現場活化計畫」正緊鑼密鼓推進中，「苗栗特色館」整備轉型為陶藝農創展售園區，日前已開幕營運。

徐耀昌表示，各項水利工程也持續進行，近年積極整備通霄溪伏流水、竹南蜆仔溝滯洪池、田寮圳礫間水質淨化場，今年皆已完工。也斥資3.3億元新建竹南科學園區1萬2500噸高架水塔及配水池設施，滿足產業及民生用水需求。

對於鄉親所關切的就醫看診問題，引進台北慈濟、台中榮總等20位專科醫生進駐苗栗急救責任醫院，還有三義慈濟中醫院建院進度已達5成6，而「東大骨科專科醫院」興辦事業計畫已核定；「大千醫療社團法人竹南醫院」及「衛生福利部苗栗醫院急重症大樓設立案」，皆獲衛福部正式核定同意籌設。

徐耀昌表示，展望未來縣府團隊將持續全力以赴，推動「五楊高架道路延伸至銅鑼科學園區」、增設「造橋交流道」、「頭份第二交流道」；興建「雪霸國家公園至雪見道路未完成路段」、「頭份市戶政事務所」、「縣立總圖書館」以及「警察局辦公廳舍原地重建」。

最後是打造「明德水庫自行車專用道」、「明德水庫重點景區遊憩廊帶」，並推動「三義舊山線鐵道自行車延伸至台中」等重大建設，期望讓苗栗變得更不一樣。