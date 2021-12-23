新華社報導，12月20日，西安交大二附院大明宮分部一位患者因白細胞降低，急需總部配送救治藥品。不過，交大二附院總部處於西安市疫情封控區。為了避免交叉感染，醫療無人機化身「快遞員」，將藥品及時送達。

當天11點50分，搭載著藥品的無人機從位於北大街的西安交大二附院本部起飛，沿著指定航線飛行，11點56分，穩穩降落在大明宮分部停機坪，全程4.3公里，僅用時6分鐘。

為了在疫情期間更好地服務醫患，西安交通大學第二附屬醫院主動聯繫陝西移動，請求緊急支援建設5G無人機物流設施。接到需求後，陝西移動組織人員鋪設專線，建設安裝調試「高空基站」，為執飛做好準備。12月16日，各項工作就緒。12月20日，完成無人機送藥項目首次實測。

執行本次配送任務的智能無人機，標準起飛重量6.2kg，荷載15.5kg，最大航程15.5公里。5G＋醫療無人機除了配送藥品，還可以配送標本、疫苗、血液製品等物件，不受道路交通條件影響，避免人員在運輸途中交叉感染，縮短救治時間，有望成為醫療系統的防疫利器。