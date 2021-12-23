台北市議員王鴻薇、國民黨文傳會副主委鄭照新、林家興等人上周三到NCC檢舉「議顏堂」亂象，NCC昨表示，上周已發函民視、三立要求啟動自律，也進入處理程序，但難在補選前完成。對此，國民黨痛批NCC不該再裝睡，應公平處理特定媒體對候選人鋪天蓋地的攻擊，並質問對手林靜儀，若從「議顏堂」變成「質儀台」，要如何回應？

國民黨上午舉行「NCC繼續裝睡 中二正義只能遲來？」記者會，台北市議員王鴻薇質疑，當年NCC迫使中天關台，如今特定政論節目狂轟顏寬恒，NCC卻只發函要求電視台自律？明年1月9日中二補選在即，NCC自己在睡覺，竟也讓這些檢舉案也躺在NCC裡睡覺。

王鴻薇指出，美麗島電子報董事長吳子嘉近日聲稱，NCC將黑手伸進媒體，甚至要求新聞台「不讓他上節目」，NCC一手介入媒體，另一手卻對偏頗報導視而不見？她也呼籲民眾「繼續檢舉政論節目亂象」。國民黨文傳會副主委鄭照新說，相較於過去重罰中天100萬元，如今NCC卻忽略民眾檢舉、對特定節目偏頗的報導消極不作為。

鄭照新舉例，過去NCC曾以違反廣電法為由，處罰中天，此次出現「林靜儀對戰顏寬恒 地方盛傳媽祖安排對戰顏家」等新聞，前交通部部長林佳龍也曾說「感應到了到媽祖指示，要林靜儀出來選」；林秉樞操盤的側翼粉專「母湯害台灣」，也曾將林靜儀與媽祖照片合成，寫下「林就是林，默即是靜，娘為母儀」的藏頭文。

鄭照新質問，NCC有拿出一樣的標準與效率嗎？如果不能公平處理，那麼「請NCC還中天錢！」他痛批，從林秉樞、到林佳龍，都積極地在替林靜儀擦脂抹粉，而NCC主委面對立委質詢的回答，卻充分凸顯雙重標準，根本是在裝睡。

國民黨文傳會副主委林家興三問林靜儀，包含「如何看待這些政論節目亂象？還是因為對自己有利就沒關係？」、「如果今天政論節目不是『議顏堂』，變成『質儀台』，林靜儀如何回應？」，以及「怎麼看待政治力、特定派系高度介入媒體經營的問題？黨政軍是否該退出媒體？」