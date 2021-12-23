立委何欣純表示，有一些服務業因為基本工資調漲而受到政府的補助，但是一邊又調漲售價，建議經濟部在聯合稽查時，發現有一邊哄抬價格、一邊拿政府基本工資補助，可以收回補助、或不予補助？經濟部長王美花表示，在聯合稽查時可以將這個資訊納入考量，與各部會討論、確認。

王美花今日到立法院經濟委員會專題報告並且接受質詢。

明年基本工資要調漲5.21％，行政院考量今年度疫情衝擊國內內需產業，加上明年調漲基本工資對企業造成的負擔，拍板定案基本工資調漲的補貼配套方案，補助時期為明年1至6月，補貼對象包括受疫情影響的服務業、農業與部分製造業。

王美花表示，補貼是以受疫情損害的廠商，所以定調比較基準是今年的9月、10月衰退來計算，補貼已經公告。另一方面，聯合稽查廠商漲價過程當中，廠商漲價是否合理會公開透明。

何欣純表示，外界就會質疑，服務業一邊漲價、一邊拿基本工資補貼。

何欣純問到，補貼機制要公平合理，所以政府針對不符合規定高薪低報、沒給到基本工資，政府會追回補貼，是否要將哄抬漲價放進裡面，申請基本工資補貼又說要漲價，要有機制來作為決定。

王美花回應，在聯合稽查過程中將這個資訊納入考量，與各部會討論、確認。