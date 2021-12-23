新生兒腸道菌叢影響一生的健康。（李建忠醫師提供）

新生兒敗血症可能產生嚴重併發症，如腦膜炎、神經發展障礙等問題，甚至引發多重器官衰竭而死亡。一般足月兒發生率為千分之一至四，死亡率約3％；但極低出生體重(小於1000公克)早產兒的機率，則高達10-40％，死亡率可達25％。林口長庚醫院新生兒科團隊進一步研究後證實，早產兒腸道菌叢失調容易發生敗血症，也證明腸道的細菌可因此轉移到全身造成敗血症。

林口長庚醫院新生兒科主任江明洲表示，這些發現可以提供新生兒科醫師研究預防新生兒敗血症的新方向，若能夠改善或改變早產兒的腸道菌叢，或許可以降低他們發生晚發性敗血症的機率，進而減少早產兒死亡或後遺症的發生。

林口長庚醫院新生兒科醫師李建忠指出，新生兒和嬰幼兒是腸道菌叢發展最重要的時期，這時候的腸道菌叢變化，可能影響以後甚至成年的健康。

早產兒由於腸道尚未成熟，出生後受到疾病治療和照顧環境影響，腸道菌叢無法如健康足月般正常發展，因此有越來越多的醫師和科學家懷疑早產兒的腸道菌叢可能會增加早產兒壞死性腸炎、慢性肺病、新生兒敗血症、神經發展遲緩，甚至視網膜病變等早產兒常見併發症的發生機率。

林口長庚新生兒科團隊領先亞洲國家，證實早產兒腸道菌叢的失調容易發生敗血症，成果已刊登於2021年10月的國際知名期刊「微生物學前沿 (Frontiers in Microbiology)」。團隊共研究32個非常低出生體重(小於1500公克)早產兒和10個健康足月兒，追蹤半年的時間觀察是否發生敗血症。

研究結果發現：

(1)早產兒腸道細菌的組成在剛出生兩個月內的變化，與健康足月兒相反，是呈現〝失調〞的狀態。

(2)有發生晚發性敗血症的早產兒，其腸道菌叢失調更為嚴重，且在出生第一週腸道菌叢的多樣性就已經明顯較差。

(3)長期抗生素的使用無法減少腸道壞菌比例，反而減少了如乳酸桿菌和比菲德氏菌等腸內好菌。

(4)有三分之一的早產兒在發生敗血症前，致病菌已經定殖在腸道之中，感染來自已經定殖於腸道中的細菌。

李建忠表示，目前有關早產兒腸道菌叢失調較容易發生敗血症的證據仍非常有限，全球僅有英國、美國和德國等西方國家發表過6篇相關的文獻。林口長庚新生兒科團隊的研究，提供了亞洲(東方國家)的資訊，並比較從出生到兩個月的腸道菌叢變化，證實早產兒腸道菌叢的失調容易發生敗血症，也證明腸道的細菌可以因此轉移到全身造成敗血症。

林口長庚醫院新生兒科醫師林瑞瑩強調，目前並沒有很好預防新生兒敗血症的方法，對於預防早發性敗血症，還可以針對高風險的新生兒在生產前後給予抗生素使用，降低感染機率，但對於晚發性敗血症並沒有任何有效的預防方式。