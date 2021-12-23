據住展雜誌統計，今年來截至12月20日為止，台北市新建案累計推案量約2763億元，其中老屋重建(含都市更新、危老重建)案量約1981億元，老屋重建案量占北市總推案量高達約71.7％，創下歷史新高紀錄。近二年國內觀光服務、飯店業遭受疫情重創，導致不少飯店求售，或者與建商合作重建；老飯店因產權單純、原建築量體大，自然成為建商、壽險金控業者眼中的金雞母，成交案例頻傳。而近幾年成交或拆除重建的飯店，未來若推案釋出，老屋重建案量可望再進一步放大，突破2千億元以上也不意外。

住展雜誌研發長何世昌表示，在高額容積獎勵之下，現在台北市接近三分之二的新建案供給量源自於老屋拆除重建，素地推案比例已降至約三分之一。雖然北市老屋重建案量占比締造新高，但可以預期的，目前比重還沒碰觸到天花板，若近年老飯店交易潮在未來轉為推案潮，老屋重建案量比重仍有機會再攀高。

何世昌分析，台北市老屋重建案量比重驟升的主因，一來是素地既少又貴，難以取得又缺乏高額容積獎勵，建商買老屋意願更高，尤其是產權單一的整棟建築更具吸引力；二來是政策面頻祭利多，都更、危老除了可選基準容積的容積獎勵方案外，又新增「原建築容積獎勵」方案，都更可選原建築容積1.3倍，而危老則有原建築面積1.15倍等容積獎勵方案，增加業者與屋主參與重建的誘因。另外，近年來北市房價持續走升，推案利潤空間變大，也是建商積極布局老屋重建並推案的主因之一。

何世昌認為，北市老屋重建商機如此蓬勃，但業者仍需注意，老屋重建、高額容積是個「甜蜜的陷阱」，它既具備龐大商機，卻也是潛藏危機。現在雖然安全無虞，但若未來需求面下降，或者重建量能再進一步大幅擴張，建案的銷售風險將因此上升，業者應居安思危，慎防掉入高額容獎陷阱當中，以免「菜蟲吃菜菜下死」。