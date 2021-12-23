我國世界羽球球后戴資穎睽違多時終於在世錦賽復出，他如期的過關斬將闖到金牌戰，但因狀況發揮不理想敗給日本好手山口茜，不過拿下世錦賽銀牌創下個人生涯最佳紀錄，仍是相當不容易的成就，此外她在金牌戰中擊出的「神反拍」更獲選大會5大好球之一。

BWF昨天公佈本屆世錦賽5大最佳「反拍好球」，而戴資穎正是以她的犀利反拍挑球、回擊球聞名，這次雖然在金牌戰以14：21、11：21遭山口茜擊敗，但比賽第2局中的致命反拍回擊驚豔大會，得到5大好球認可，而她也是唯一獲選的單打選手。

2局戴資穎先以反拍回長球，再用反拍挑出網前短球，逼對手大幅移動，而山口茜回擊後她再連打出2記正手高遠球，然後繼續使出網前短球讓對方疲於奔命，接著再連續將球回到山口茜正手位置，讓對方重心放在右邊，這時她突然用反拍將球擊向另一邊空檔處，力道和落點相當漂亮，對方完全來不及接球。

而雖無法奪金，但獲得銀牌和5大好球殊榮也相當不容易了，賽後戴資穎在IG發文說：「結果不是最好的，但至少我成功超越自己。雖然不滿意自己表現，但我盡力了。接受每個不完美，未來繼續跟自己比賽。謝謝大家打氣，也謝謝大家關心。2021很開心也很難過，把所有情緒都留在心裡，壯大自己。」