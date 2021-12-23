針對新竹縣市合併升格的議題，總統蔡英文昨(22日)在臉書說，知道社會各界希望有進一步的討論，但考量時間，她認為先讓相關法案儘速通過，並持續透過大家的建議跟想法，更周全的面對當前地方自治的課題。國民黨台北市議員羅智強今(23日)在臉書轉貼有一名網友在蔡的該篇貼文底下的留言截圖，對方指出「連我深綠的都看不下去，竹竹併急成這樣...」引發關注。羅對此也寫下看法。

該名網友在蔡英文昨晚的臉書貼文留言寫下，「連我深綠的都看不下去，竹竹併急成這樣，大家看起來就是為林智堅量身打造，吃相難看，其他如彰化，雲雲嘉的人民不會覺得太偏心嗎？而總預算真的在急什麼，原本是國民黨擺爛的錯，現在變成民進黨的獨裁，柯總召應該要下台一鞠躬，真的讓人民對民進黨印象很惡劣，公投的勝利讓你們得意忘形了。」

羅智強在臉書附上該名網友的留言截圖，並提到「絕對權力，絕對腐化，這個道理，自古不變」。不少網友見狀亦紛紛留言表示，「國民黨要振作起來贏得政權」、「問題是這些深綠人士罵歸罵，選舉時還是投給民進黨」、「台灣這麼小，太多都了」、「權利的傲慢」、「真的看不下去了」。