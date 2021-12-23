印尼證實 將放棄採購俄羅斯蘇（Su）-35戰機

印尼已坦承，放棄俄羅斯的蘇（Su）-35戰機後，如今決定要在波音（Boeing）的F-15EX「鷹式II」（Eagle II）戰機和法國達梭（Dassault）的「飆風」（Rafale ）戰機之間做選擇。

據《防務新聞》（Defense News）23日報導，印尼空軍參謀長普拉塞蒂奧（Fadjar Prasetyo）在首都雅加達附近的哈里姆柏達那庫蘇馬空軍基地（Halim Perdanakusuma Air Base）說，印尼要買4.5代中量級或重型戰機。

他說，縮小選擇範圍，以F-15EX和「飆風」為選擇標的，是和國防部共同討論的結果。他並表示，印尼想要2—3中隊的戰機，但這將取決於預算。

此外，普拉塞蒂奧證實，印尼要放棄採購蘇愷（Sukhoi）蘇-35「側衛」（Flanker）-E戰機的計畫，令人「心情沈重」。其實印尼早在2015年時，就選定這款俄羅斯雙引擎單座戰機，但2018年和莫斯科談判後，卻始終沒有簽訂採購11架戰機的合約。

印尼空軍參謀長普拉塞蒂奧（Fadjar Prasetyo）表明 將放棄Su-35改買F-15EX或「飆風（Rafale ）」戰機

儘管印尼並未明說，但很可能是因為擔憂要是這麼做，會引發美國引用「以制裁反擊美國敵人法」（CAATSA）加以制裁。美國為了懲罰俄羅斯2014年侵略烏克蘭，併吞克里米亞半島，涉入敘利亞內戰，並干預2016年美國總統大選，由共和黨與民主黨通過，接著經前總統川普簽署了這項法案。而華府可以根據這法律，制裁那些向俄羅斯，伊朗和北韓等美國敵人採購軍武和相關零組件的國家，以達到嚇阻效果。

無論如何，據普拉塞蒂奧說，要是雅加達選擇F-15EX，最快從2027年起，波音就能開始交付。由於印尼現有的機隊是由升級的美國空軍二手F-16C/D，還有俄製蘇愷Su-27/30所組成，因此採購任何新戰機，都需要能和它們搭檔。

而印尼由超過17,000個島嶼組成，從印度洋東緣綿延到巴布亞紐幾內亞，亟需戰機來填補空防空白，但由於預算問題，加上有一堆國防要求，以致妨礙了相關努力。