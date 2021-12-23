根據健保署統計，全台今年1-9月累計胸腔X光檢查共逾655萬片，而1家醫學中心的放射科醫師卻只有10幾人，僅靠人工，可能會有判讀失準的問題。成大醫院健康數據資源中心執行長蔣榮先為因應新冠肺炎疫情推動人工智慧（AI）模型，受健保署委託後，將其調整運用於國病肺癌的判讀上，被視為肺癌的「快篩」工具，初步優化後的敏感度達81％、特異度達82％，已達資深醫師的判斷水準，將力拚明年上半年正式上線。

肺癌是台灣死亡率最高的癌症，每年奪走9000多條人命，被視為台灣的國病。蔣榮先團隊在疫情之初著手建置新冠肺炎AI模型，獲聯合國教科文組織（UNESCO）推舉為全球最頂尖的十大AI團隊，為亞洲唯一獲選團隊。健保署後委託蔣榮先團隊，以該模型為基礎，運用於疑似肺癌病灶的偵測，1分鐘就可完成判斷。

健保署長李伯璋表示，許多民眾一確診肺癌，就是3、4期，而運用AI偵測肺癌是「精準健康」的概念，民眾可能在醫院開盲腸等，習慣做X光片，藉由AI模型就可以及早發現，非常有意義，也可將其視為肺癌的「快篩」工具。

蔣榮先表示，這項AI模型使用的資料來自美國國衛院、日本放射學會、越南VBD、健保資料庫，可協助發現肺尖、肺們、心臟、橫隔膜後方、血管密集處等較難發現的結節，過去報告中認為不可能的案例，也被AI成功找出，且可清楚標示出結節的位置。該模型初步優化後的敏感度達81％、特異度達82％，已達1名資深醫師的判讀水平。

對於該AI模型接下來的運用，蔣榮先表示，獅子會已與其團隊洽談合作，希望用於巡迴醫療車，服務嘉義偏鄉的民眾，有望在明年第1或第2季展開合作。另外，該團隊也會將模型留在健保系統，供醫界及民眾運用，李伯璋表示，將力拚在明年上半年正式上線。