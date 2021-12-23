民進黨中國事務部今天宣布，明年1月20日至23日將舉辦「兩岸情勢兵推營」，模擬政府每年舉辦的「政軍兵推」，透過由學員參與仿真式兵棋推演，實際體驗「國安幕僚」的日常。民進黨副祕書長林飛帆強調，公投結束，但民進黨在政黨外交與青年人才培養的工作並沒有結束。

民進黨今天舉行「亞洲民主保衛戰-第四屆兩岸情勢兵推營」啟動記者會。此次營隊共計4天3夜，招收對象是18-35歲的青年。

為培養兩岸事務、外交人才，民進黨中國部將在明年寒假舉辦為期4天的「民主保衛戰第四屆兩岸情勢兵推營」，透過仿真式兵棋推演，激盪學員的創意和危機應對能力，實際體驗「國安幕僚」的真實人生。民進黨副秘書長林飛帆（右）指出，公投結果出爐後，代表台灣人民往國際再往前跨進一步，民進黨不會只停留在公投的結果，政黨外交等準備將會持續努力。（鄧博仁攝）

民進黨中國事務部主任吳峻鋕表示，自2005年起，民進黨已辦理多屆「兩岸情勢兵推營」，目的是要經由兩岸與國際情勢探討、國安工作實務經驗傳承及模擬政府每年都會舉辦的「政軍兵推」等課程，讓對兩岸、國防、外交等國安工作有興趣的青年，可以藉此培養從國安的角度思考問題，以及應對危機的基本能力。

為培養兩岸事務、外交人才，民進黨中國部將在明年寒假舉辦為期4天的「民主保衛戰第四屆兩岸情勢兵推營」，透過仿真式兵棋推演，激盪學員的創意和危機應對能力，實際體驗「國安幕僚」的真實人生。台灣玩具槍產業協會創會長廖英熙出席介紹全民國防實戰演練課程。（鄧博仁攝）

營隊的課程安排包括三大部分，國安專業課程邀請兼具理論與實務經驗的政府官員及專家學者進行授課，並由曾任國安幕僚的黨職幹部擔任導師與學員交流國安工作經驗。

兵棋推演部分，提供兩種內容，包括模擬政府每年舉辦的「政軍兵推」，由台灣智庫諮詢委員董立文規劃指導，特色是操演時間加長、難度加深的強化版兵推，另外還有電腦兵推課程，由淡江大學整合戰略中心執行長蘇紫雲規劃。

此次營隊新增第三部分的「全民國防實作課程」，讓學員除了兩岸及國際關係、國安策略等戰略層次的討論外，也能藉個人實作課程來落實全民國防理念、強化全民國防意識。

民進黨副祕書長林飛帆指出，這幾年來我們可以看到兩岸情勢、地緣政治、全球經濟情勢上有非常劇烈的轉變，1218的公投結果出來也代表多數台灣人希望我們在國際社會上能夠在往前跨一步，維持過去台美合作、對外關係、經貿關係的深化，讓台灣能持續在國際社會扮演值得信賴且負責任的國家。

他說，公投結束過後，民進黨在政黨外交與青年人才培養的工作並沒有結束。相反的，在公投後兩天即舉辦針對駐台使節團的公投分析座談會；接下來，也將舉辦一年一度的「兩岸情勢兵推營」，希望讓有志參與國際、兩岸事務的青年朋友能有機會接觸實務工作訓練的過程。

林飛帆強調，兩岸與國際事務幕僚的培養不易，因此，「兩岸情勢兵推營」除了提供國安級專業師資，也開辦高密度、高強度課程，專注於訓練兩岸、國際、國防、內政等領域的人才，更邀請了本黨具相關工作經驗之黨公職同仁擔任各組導師，希望能透過實務經驗傳承，讓學員更加清楚國家決策過程。

民進黨中國事務部副主任林琮盛表示，本次課程將結合國內外政治情勢，向學員下達之國安緊急事件模擬情況，並由學員模擬國安團隊的角色，根據不同的狀況做出相應決策。

淡江大學整合戰略中心執行長蘇紫雲是「政府治理電腦兵推」課程的策劃。蘇紫雲表示，「政府治理電腦兵推」目的是藉由混合想定，模擬資訊不對稱與充滿變數的政治環境，激發學員跨領域思考並找出方法解決問題，過程中將由學員分組操作，扮演不同政府部門之角色，如國防、財經、教育、衛環官員，預判未來可能發生之國家問題、研擬政府部門決策與行動方案。