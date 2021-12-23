王力宏被前妻李靚蕾踢爆私生活淫亂，連好友陳建州、范瑋琪夫妻都捲入，雖然李靚蕾出面為兩人澄清，沒想到南拳媽媽成員彈頭另闢戰場，除了嘲諷陳建州平時巴結，但出事時逃的比誰都快，更扯出2016年的王朝903事件，對此，資深前狗仔葛發文力挺彈頭，表示：「你說的都是實話」。

南拳媽媽成員彈頭發文點名陳建州，怒嗆他平時巴著天王跟狗一樣，當下每個人都是「兄弟」，但發現出事後逃得跟猴子一樣，忍不住狂酸「您不是所有天王最永恆的朋友嗎？」，接著強調「不要讓小咖我出手，你們玩的很弱」，最後更補上一句「王朝903是誰的女朋友XX？」不過隨後便刪文，但早就遭網友截圖，推測彈頭手上應該握有未爆彈。

資深前狗仔一句「黑人就⋯很多故事了」埋下伏筆。（葛斯齊臉書）

對此，曾拍到王力宏召妓的資深前狗仔葛斯齊，更是發文力挺彈頭，強調「其實你說的都是實話，我相信彈頭，因為彈頭開車撞過周杰倫，有上節目承認此事，我紀錄的」，不過最後一句「黑人就⋯很多故事了」埋下伏筆，引發網友好奇其中藏有更多不為人知的內幕。

陳建州稍早做出回應，表示彈頭的情緒發言讓人一頭霧水、許多內容與自己毫無關聯，擔憂會讓媒體跟大眾將不相關事件牽扯在自己身上，喊話他對外說明清楚，避免造成不必要的誤會，強調王力宏這場家務事「無人是贏家，大家都遍體鱗傷」，不過彈頭則不買帳回嗆：「你找誰跟我講都沒用，相信我」。