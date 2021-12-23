民進黨立院黨團挾人數優勢，通過將2兆2620億元的明年度中央政府總預算案逕付二讀，創下國會史上首見惡例。前副總統呂秀蓮今出席「新女性 Her-Story 50週年巡迴展」特展時表示，她覺得好像時光倒流，過去她也曾當過立法委員，知道過去國民黨一黨獨大，很難令人忍受，未料，換了一個黨，還是回到一黨獨大，很心痛。

呂秀蓮表示，她昨日打開報紙嚇了一跳，雖然民進黨逕付二讀解釋是因為拒審所以不得已，但起碼還是要善盡程序正義，立法院是代表全民，審議預算很重要，而她也呼籲國民黨，這次公投選舉不輸也不贏，不要那麼洩氣，現在回歸到職責，該監督就要監督。

「最重要還是人民，所有獨裁者都是人民寵出來的」她強調，如果哪個國家有獨裁者，人民要負一半責任，以此提醒我們的選民，大家共同有責任。

呂秀蓮說，這幾日都在談王力宏、高嘉瑜事件，她心裡其實蠻焦慮的，全世界看台灣已在戰爭邊緣，「但我們內部竟然陷入兩性戰爭、兩黨對立，大家喜歡喊團結，那都是虛假的，很多事情沒有做好，那都是假的」。

呂秀蓮說，一些公眾人物好像貼上壁紙的牆壁，壁紙一撕下來原形畢露，不只是影劇界，政壇也有一些人物是這樣，都是壁紙包裝，要掌握民主政權又不遵守民主倫理，人民還是要制裁，「我們花了這麼辛苦的路，結果下面都在揮霍權力很可惜」。