新開闢365線市區公車，每日從烏日高鐵台中站及西屯國安社區發車，帶動觀光效益及公共運輸便捷性。（市議員林祈烽服務處提供）

新開闢365線市區公車，每日從烏日高鐵台中站及西屯國安社區發車，帶動觀光效益及公共運輸便捷性。（市議員林祈烽服務處提供）

台中市西屯區國安社區一帶臨近中科園區，人口快速增長，社區周邊大樓及商場林立，但通往高鐵和市區商圈公車班次卻很少。市議員林祈烽表示，經他陳世凱等聯合爭取新闢365線公車往返高鐵站和國安國宅，並於23日正式通車，沿途停靠百貨商圈和草悟道、豐樂公園等，每日往返100個車次帶動觀光效益及公共運輸便捷性。

林祈烽說，他去年和立委張廖萬堅及市議員陳世凱等，成功爭取161高鐵快捷公車增設161副線停靠玉門西屯路口站後，同時和黃守達議員聯手提案，向市府交通局爭取開闢高鐵台中站往返國安社區（宜寧中學）市區公車，請交通局協調公車業者儘快完成路線勘查與審定。

林祈烽指出，今年又再度與市議員黃守達聯手，成功新闢365線公車往返高鐵站和國安國宅，並於23日正式通車上路，沿途停靠西屯百貨商圈和草悟道、豐樂公園等站，每日往返高達100個車次，歡迎民眾多加利用搭乘。

陳世凱說，原縣區公車路線普遍不足，他上任後持續推動班次及路線增加，除服務溪南地區民眾的245路線外，與林祈烽、黃守達議員聯合推動高鐵至宜寧中學沿途停靠捷運站、科博館以及新光大遠百等地，對於烏日地區民眾會是一個更方便的選擇。

林祈烽強調，新開闢365線市區公車，每日從烏日高鐵台中站及西屯國安社區發車，沿途行經南屯豐樂公園、捷運綠線、西區美村路商圈，再到西屯新光大遠百、中科商圈及宜寧中學等，每日往返高達100車次；提供沿線烏日、南屯、西區、西屯區居民能經常利用搭乘，帶動觀光效益及公共運輸便捷性。