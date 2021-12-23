4項公投案落幕，資深音樂人劉家昌批評，新北市長侯友宜國向奄奄一息的國民黨踹了一腳、是叛徒，國民黨主席朱立倫則是一個賞罰不分的領導人，帶了一群漢奸，誰會跟你做戰友。侯友宜今（23日）回應，民眾關心的是如何大家放下、團結，讓中華民國台灣這塊土地的人民能夠過得更好。

劉家昌在臉書中表示，「曾以做為中華民國國民為傲的人，在台灣過著鬱悶、無奈、心碎的日子，民意很高的公投，國民黨操作成藍綠對決，最後關頭，國民黨的同志侯友宜，向奄奄一息的國民黨踹了一腳。自己響應了他，沒去投票。一幫朋友也不投了」。

劉家昌說，侯市長是中華民國培育的出來的，應該知道要忠黨愛國。不曉得他是什麼盤算，使出這一絕招。讓公投輸的一敗塗地，有他這種同志還需要敵人嗎？他不是叛徒什麼是叛徒。

侯友宜表示，現在人民最關心的就是物價、薪資，甚至包括防疫，民眾關心的是如何大家放下、團結，讓中華民國台灣這塊土地的人民能夠過得更好。

媒體追問侯家軍成形，侯表示，新北市的所有的同仁，現階段最重要的是全力為新北市的市政而努力，每一個人都要齊心齊力、把握當下、好好努力做事，才對得起新北市的市民，所以大家好好做事才是當務之急。