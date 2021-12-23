優質偶像王力宏離婚後被前妻李靚蕾大爆婚變黑幕，透露王力宏婚前婚後男女關係混亂，引來外界起底王力宏過往的緋聞女友名單，從天后張惠妹、舒淇等都有一段故事，擁有F級上圍的菲律賓小姐維多利亞當年稱被王力宏搭訕但沒人信，但其實還有一名辣模Rosemary（虹萱）更慘，當年她20歲，母親曾替她「官宣」被王力宏追求，但遭王力宏否認，還拋出狠話不會再聯絡，「以後會帶眼視人」。

昨(22日)週刊報導張惠妹當年與王力宏交往時受傷極重，不僅曾在電影院撞見李靚蕾和王力宏約會，阿妹到紐約與王力宏家人見面，事後卻被王力宏P掉身影，但張惠妹經紀人陳鎮川表示不想回應這類無聊的往事。而據《香港01》報導，2001年王力宏也和混血辣模Rosemary傳過緋聞，起因是女方的媽媽Julie受訪時主動透露，稱自己女兒正在被王力宏追求。

Rosemary昨宣布生下二胎，她懷孕期間仍被讚是辣媽。（圖／翻攝自rosemary_vdb IG）

報導指出，Rosemary事後大方認愛，透露王力宏相當浪漫，曾在耶誕節假期帶她到海邊約會，彈琴給她聽，有如童話故事，Rosemary媽媽也看好兩人交往，未料求證王力宏公司後，對方卻給了相反的回答，表示王力宏只和Rosemary見過三次面，其他時間都是用E-mail交流，根本不算是情侶，並稱王力宏之後會在美國專心創作，沒時間談戀愛，往後不會再與女方聯繫，會更聰明「帶眼視人」。

當時，Rosemary母親聽聞被打臉後相當錯愕，回應可能是男方經紀人施加壓力，但又知悉對方宣布不再與Rosemary聯繫時，Rosemary媽媽說：「不連絡就算了，我女兒又不是沒人要」。而2015年Rosemary與富商老公結婚回歸家庭，兩人育有一子，昨兩人公布喜訊，宣布二胎報到，而她懷孕期間身材依舊控制得宜，日前還曬出自己上空做完SPA美照，被網友大讚是最辣美媽。