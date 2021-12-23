大陸央視財經23日消息，具有戰略意義的中國稀土集團有限公司23日正式成立。將聚焦稀土的科技研發、勘探開發、分離冶煉、精深加工、下游應用、成套裝備、產業孵化、技術諮詢服務、進出口及貿易業務，致力打造具有全球競爭力的世界一流稀土企業集團。

中國稀土集團是由中國鋁業集團有限公司、中國五礦集團有限公司、贛州稀土集團有限公司為實現稀土資源優勢互補、稀土產業發展協同、引入中國鋼研科技集團有限公司，有研科技集團有限公司等兩家稀土科技研發型企業，按照市場化、法治化原則組建的大型稀土企業集團。

組建後的中國稀土集團屬於國務院國資委直接監管的股權多元化中央企業，股權結構為：國務院國資委持有31.21％；中國鋁業集團有限公司、中國五礦股份有限公司和贛州稀土集團有限公司分別持有20.33％；中國鋼研科技集團有限公司、有研科技集團有限公司分別持有3.90％。中國稀土集團的組建，是中鋁集團、中國五礦集團和贛州稀土集團立足企業自身發展需要、適應行業發展規律進行的有益探索與嘗試。

組建中國稀土集團，是遵循稀土產業歷史發展規律的必然要求。縱觀稀土產業發展歷程，在經歷過野蠻生長的發展初期，稀土產業都會走上兼併重組、集約發展的道路。中國稀土產業自2003年至今，先後經歷三次正式整合，稀土企業「小、散、亂、弱」無序發展的局面雖然有所改觀，但還未能適應高品質發展要求。中國稀土企業也必將遵循市場發展規律，走向兼併重組的集約發展階段，淘汰落後，實現資源的市場優化配置。

組建中國稀土集團，是稀土行業綠色發展轉型的迫切需要。中國是稀土原料供應大國，稀土的快速開發造成了諸多歷史遺留問題。綠色低碳是未來的發展趨勢，「雙碳」目標是中國對全球的莊嚴承諾，實現「雙碳」目標要求、加快推動南方離子型稀土礦的綠色開發和環保治理，已經成為行業持續健康發展的關鍵。稀土企業集團化可以更好地集成資源、統等協調、科學規畫、統一實施，科技創新協同，為推動相關問題的逐步解決提供堅實基礎。

組建中國稀土集團，是稀土產業實現高品質發展的客觀需要。在新發展格局下，稀土企業集團化經營、集約化發展，有利於系統深入研究稀土基礎特性和元素本徵，加大科研投入，提升稀土終端產品附加值，為稀土產業高品質發展提供技術支撐；有利於提升稀土新工藝、新技術、新材料的研發應用能力，承擔攻關稀土行業共性難點問題和開展前瞻性研究，提高資源轉化效率和高端應用領域發展成果；有利於破解稀土產業鏈結構失衡、稀土深加工發展嚴重滯後、新技術新產品應用推廣等制約稀土企業高品質發展難題，進一步暢通稀土產業鏈上下游以及不同領域之間的溝通銜接，集成創新資源，形成創新合力，加速推進科技成果轉化應用，促進高端應用邁上新台階，更好地保障傳統產業提質升級和戰略性新興產業發展。