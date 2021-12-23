2021年底演藝圈竟連環爆多起桃色新聞，繼狗仔「小葛」葛斯齊踢爆另一名比王力宏更渣的男歌手後，另一名狗仔「余果棟」最近在節目中爆卦，有個已婚女星婚前從事性交易，由於形象非常優質，讓他不敢相信。

節目《這！不是新聞》22日播出最新一集，邀請狗仔余果棟分享演藝圈的八卦，他透露有加入一個小開群組，跟裡面某個小開關係良好，對方已提供10多條準確的消息，有天該小開又跟他爆料「一個XX女星，影視歌三棲的，其實有在接飯局、有在性交易」，主持人陳斐娟好奇追問「某某女星指的是兩個字的女星嗎」，余果棟清喉嚨不願多說，僅透露接獲線報時，該女星還沒結婚、形象非常好、拍了很多戲，私下接客的對象都是小開。

有天小開A和小開B在小開群組閒聊，談到這位女星時，「你有玩過她？我也有玩過她」，赫然驚覺他們都有「消費」過，余果棟就被問有沒有興趣跟拍，他表示雖然內心覺得很扯，還是請小開若有卦請馬上打給自己。

隔了非常久的時間，余果棟有天帶女友前往墾丁度假，忽然接到小開連續撥5通電話，著急地叫他趕快去桃園國際機場堵人，原來該女星要和某小開飛往日本，「她去一趟就會有包代言加付費旅遊，據說是1千萬，有沒有做那些事，我們就不得而知。」遠在墾丁的余果棟趕快聯絡長官，但因不確定女星飛往日本哪個城市及下榻哪間飯店，就沒有成功跟拍，成為他狗仔生涯中唯一的遺憾。

余果棟透露，該女星事後隔不到半年就結婚了，成為幾個孩子的媽媽，形象比之前更優良，「我如果講，你一定不會相信就是她，你就慢慢等著，會有一天真相大白。」