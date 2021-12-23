年節將近，許多在國外工作的民眾陸續返台，但高雄林姓男子回台後，到三民區一間防疫旅館檢疫時，不斷在房內聞到從空調飄出的陣陣菸味，讓他相當難受，且擔心病毒會藉由空氣傳播，形成防疫破口，對此，衛生局回應，COVID-19病毒傳播途徑多以近距離接觸為主，至於民眾在防疫旅館房內抽菸，可罰2000元至1萬元罰鍰。

林男表示，他19日晚間入住防疫旅館，隔天上午就聞到空調飄散出菸味，便隨即向旅館人員反映，而旅館員工則建議他將浴室的抽風系統開啟，但狀況並未改善，房間內仍然飄散濃濃菸味，經過多次反映後，飯店人員於22日幫他換房，才解決困擾。

林男提出質疑，病毒有可能會藉由空氣傳播，飯店空調互通飄散菸味，若該名抽菸的民眾不幸確診，病毒也有可能藉此傳播到其他房間，提高正在隔離、檢疫房客的染疫風險，進而形成防疫破口，另外，他也對於旅館管理鬆散，放任其他房客在旅館內抽菸表達不滿。

對此，高市府衛生局表示，依據目前實證，COVID-19病毒傳播途徑多以透過飛沫、接觸傳染，近距離接觸為主，透過空氣途徑傳染病毒風險不是那麼高。市府防疫團隊也對每家防疫旅館執行輔導稽查，針對各項防疫相關軟硬體全面查核。

至於民眾反應室內發生異味的問題，衛生局指出，依法旅館房內不得吸菸，若有這方面困擾，可以反應業者處理，如果有發現住房民眾違規情事，在禁菸場所吸菸者可罰2000元至1萬元罰鍰。

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