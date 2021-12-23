非洲豬瘟中央災害應變中心今日表示，農委會昨日確認首次自泰國寄到台灣的郵包內豬肉香腸製品檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，防檢局已於今日正式通知泰國主管機關，該豬肉香腸已於採樣後退運回泰國，無引入疫病風險，防檢局也將會同相關單位持續追查。

該郵包為台南成功郵局在12月15日查獲，經初篩實驗室在17日檢測陽性，後經農委會家畜所在昨天確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性，但泰國仍未向世界動物衛生組織（OIE）通報非洲豬瘟案例，這也是台灣首次在來自泰國的郵包中查到非洲豬瘟陽性的豬肉製品。

防檢局指出，由於中南半島與中國接壤，因此我國早在108年即進行風險分析，預估病毒可能入侵路徑，將包括泰國在內的所有東南亞國家都列入高風險國家，針對入境旅客行李、快遞及郵包進行百分百X光機查驗。

防檢局副局長徐榮彬表示，由於目前泰國尚未通報OIE有非洲豬瘟案例，因此會把檢驗結果知會泰國駐OIE代表，由於泰國並未列為非洲豬瘟疫區，未如同中國大陸或越南等國家，入境旅客違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，第1次違規就裁罰20萬元。

徐榮彬說，後續也將追蹤輸入包裹的去向，並定期或不定期針對可能使用外國製豬肉製品的店家查處。