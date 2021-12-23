英格蘭研究顯示，Omicron就醫風險較Delta低20-25%，住院超過1天的風險低40%。

新冠變異株Omicron引發的症狀究竟是否更溫和，學界一直持審慎態度，最新公開的2篇英國及1篇南非初步研究進一步表明，Omicron症狀可能比Delta更溫和，重症率及住院率均較低，其中2份研究更顯示送醫、住院風險低了70-80%。不過專家也警告，如果Omicron傳染率較Delta更高，住院人數仍會上升。

●蘇格蘭研究：Omicron住院風險較Delta低70%

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《衛報》（The Guardian）報導，愛丁堡大學（University of Edinburgh）、斯特拉斯克萊德大學（Strathclyde University）及蘇格蘭公共衛生署（Public Health Scotland）組成的團隊昨（22）日公開研究成果，團隊分析11月23日至12月19日期間蘇格蘭當地共2萬3840例Omicron病例及12萬6511例Delta病例，研究發現Omicron病例中有15人住院，Delta病例住院人數為856人，研究總結，Omicron的住院風險較Delta低了70%。

研究也發現，曾染疫的康復者再次感染Omicron的機率是感染Delta的10倍。另外，接種過加強針的民眾，較25周前打完第2劑的民眾，感染Omicron後出現症狀的風險低了57%。

這份蘇格蘭研究的共同執筆人麥曼納米（Jim McMenamin）形容研究成果是「好消息」。不過研究中的Omicron患者多為20至39歲年輕人，因此難以評估Omicron在年長者身上的嚴重性。

●英格蘭研究：Omicron就醫風險較Delta低20-25%，住院超過1天的風險低40%

英國倫敦帝國學院（Imperial College London）同日也公布英格蘭地區Omicron病例的住院風險分析。倫敦帝國學院流行病學家佛格森（Neil Ferguson）率領的團隊分析12月1日至14日間英格蘭地區5.6萬例Omicron病例及26.9萬例Delta病例。

研究發現，Omicron患者的就醫風險較Delta患者低了20-25%，就醫後需要住院至少1天的風險也較Delta患者低40-45%；Omicron患者的平均住院天數也較Delta患者短，前者為0.22天，後者為0.32天。

另外，關於先前未染疫過、也沒有接種疫苗的人，感染Omicron後的住院風險也較Delta低了11%。不過，先前染疫過的患者，感染Omicron後，住院風險較未染疫過的患者低了50-60%。

研究人員指出，還需要更多數據，特別是老年人組別的數據，他們強調，現在要評估Omicron的加護病房風險及死亡風險還為時尚早，但他們確實認為風險有可能大幅度降低。

南非研究曝Omicron好消息。

●南非研究：Omicron送醫風險較Delta低80%

南非國家傳染病研究所（National Institute for Communicable Diseases，NICD）、金山大學（University of the Witwatersrand）及開普敦大學（University of Cape Town）組成的團隊21日在醫學論文預印本平台medRxiv刊登研究成果，他們發現，Omicron患者的送醫機率較Delta患者低了80%，但是一旦住院，兩者發展成重症的風險並無差別。

研究人員分析10月1日至12月6日間一共161328例新冠病例，他們發現，Omicron患者中送醫的比例為2.5%，Delta患者中送醫的比例為12.8%。

目前這3份研究都尚未經過同儕審查。

儘管這3份研究都進一步支持Omicron可能較Delta溫和，不過美國范德比大學（Vanderbilt University）生物化學家阿斯卡諾（Manuel Ascano Jr.）接受美聯社專訪時仍表示應該對這些研究持「審慎樂觀」態度。

阿斯卡諾也警告，雖然研究顯示Omicron導致重症的風險可能較低，但他強調，如果Omicron的傳染率較Delta高，實際上需要住院治療的患者數仍會上升。

佛格森也指出，有鑑於Omicron的高傳播性，如果Omicron病例仍持續以最近幾周的速度成長，醫療服務的需求仍將上升。