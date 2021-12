英格蘭研究顯示,Omicron就醫風險較Delta低20-25%,住院超過1天的風險低40%。

新冠變異株Omicron引發的症狀究竟是否更溫和,學界一直持審慎態度,最新公開的2篇英國及1篇南非初步研究進一步表明,Omicron症狀可能比Delta更溫和,重症率及住院率均較低,其中2份研究更顯示送醫、住院風險低了70-80%。不過專家也警告,如果Omicron傳染率較Delta更高,住院人數仍會上升。

●蘇格蘭研究:Omicron住院風險較Delta低70%

綜合美國有線電視新聞網(CNN)、英國《衛報》(The Guardian)報導,愛丁堡大學(University of Edinburgh)、斯特拉斯克萊德大學(Strathclyde University)及蘇格蘭公共衛生署(Public Health Scotland)組成的團隊昨(22)日公開研究成果,團隊分析11月23日至12月19日期間蘇格蘭當地共2萬3840例Omicron病例及12萬6511例Delta病例,研究發現Omicron病例中有15人住院,Delta病例住院人數為856人,研究總結,Omicron的住院風險較Delta低了70%。

研究也發現,曾染疫的康復者再次感染Omicron的機率是感染Delta的10倍。另外,接種過加強針的民眾,較25周前打完第2劑的民眾,感染Omicron後出現症狀的風險低了57%。

這份蘇格蘭研究的共同執筆人麥曼納米(Jim McMenamin)形容研究成果是「好消息」。不過研究中的Omicron患者多為20至39歲年輕人,因此難以評估Omicron在年長者身上的嚴重性。

●英格蘭研究:Omicron就醫風險較Delta低20-25%,住院超過1天的風險低40%

英國倫敦帝國學院(Imperial College London)同日也公布英格蘭地區Omicron病例的住院風險分析。倫敦帝國學院流行病學家佛格森(Neil Ferguson)率領的團隊分析12月1日至14日間英格蘭地區5.6萬例Omicron病例及26.9萬例Delta病例。

研究發現,Omicron患者的就醫風險較Delta患者低了20-25%,就醫後需要住院至少1天的風險也較Delta患者低40-45%;Omicron患者的平均住院天數也較Delta患者短,前者為0.22天,後者為0.32天。

另外,關於先前未染疫過、也沒有接種疫苗的人,感染Omicron後的住院風險也較Delta低了11%。不過,先前染疫過的患者,感染Omicron後,住院風險較未染疫過的患者低了50-60%。

研究人員指出,還需要更多數據,特別是老年人組別的數據,他們強調,現在要評估Omicron的加護病房風險及死亡風險還為時尚早,但他們確實認為風險有可能大幅度降低。

南非研究曝Omicron好消息。

●南非研究:Omicron送醫風險較Delta低80%

南非國家傳染病研究所(National Institute for Communicable Diseases,NICD)、金山大學(University of the Witwatersrand)及開普敦大學(University of Cape Town)組成的團隊21日在醫學論文預印本平台medRxiv刊登研究成果,他們發現,Omicron患者的送醫機率較Delta患者低了80%,但是一旦住院,兩者發展成重症的風險並無差別。

研究人員分析10月1日至12月6日間一共161328例新冠病例,他們發現,Omicron患者中送醫的比例為2.5%,Delta患者中送醫的比例為12.8%。

目前這3份研究都尚未經過同儕審查。

儘管這3份研究都進一步支持Omicron可能較Delta溫和,不過美國范德比大學(Vanderbilt University)生物化學家阿斯卡諾(Manuel Ascano Jr.)接受美聯社專訪時仍表示應該對這些研究持「審慎樂觀」態度。

阿斯卡諾也警告,雖然研究顯示Omicron導致重症的風險可能較低,但他強調,如果Omicron的傳染率較Delta高,實際上需要住院治療的患者數仍會上升。

佛格森也指出,有鑑於Omicron的高傳播性,如果Omicron病例仍持續以最近幾周的速度成長,醫療服務的需求仍將上升。