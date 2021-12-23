友達(2409)小金雞驅動IC大廠瑞鼎(3592)今日完成上市前公開承銷之競價拍賣開標，得標加權平均價格為每股505.55元，競價拍賣超額認購比率6.45倍，瑞鼎也將自27日起受理公開申購，申購價格為每股308元。

瑞鼎今(23)日順利完成上市前公開承銷之競價拍賣開標作業，本次競價拍賣股數為6070張，最低得標價格為每股496元、最高得標價格為每股600元，得標加權平均價格為每股505.55元。此次瑞鼎上市前公開承銷之競價拍賣，市場反應熱烈，吸引合格投標量39097張，競價拍賣超額認購比率為6.45倍。

瑞鼎預計於明年1月7日上市掛牌，受理公開申購期間為12月27日至12月29日，公開申購張數為1517張，申購價格為每股308元，若以瑞鼎今日在興櫃價格約580元來計算，抽中1張大約可賺27萬元，以競價拍賣超額認購比率6.45倍的踴躍程度來看，加上市場拚賺年底大紅包，參與抽籤，中籤率不排除會寫下新低。

瑞鼎今年前三季獲利再創新高，主要是大尺寸驅動IC受惠於上半年居家辦公、遠端教學的筆電及桌上型顯示器產品持續出貨暢旺，展望明年營運，瑞鼎認為，雖有部分應用需求動能已較為趨緩，惟手機採用AMOLED面板持續高滲透率、AMOLED平板需求成長、大尺寸顯示由家用轉為商用需求、車載及工控需求等仍然強勁，明年營收也會有雙位數成長。

驅動IC先前因為面板價格跌，使得產業一度出現雜音，但目前面板價格已見止跌回穩，業者也多看到儘管疫情所帶動的消費性電子需求減緩，但企業、商用等需求快速補上，加上產能持續吃緊，目前依舊無法完全滿足客戶訂單，在2022年下半年甚至2023年新產能尚未開出前，驅動IC緊張狀況依舊難得到紓解。