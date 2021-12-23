第一銅(2009)受惠需求增加以及今年銅價大漲，前11月營收29.1億元，年增44.59%，全年營收可望突破30億元創近六年新高。展望明年第一季，隨著半導體、車用銅片需求持續，加上銅價仍居高檔，有利公司營運續穩高檔。

第一銅今年受惠半導體、車用銅片需求熱絡，產能持續滿載，加上銅價走揚，前11月營收為29.1億元，年增44.59%，預料12月營收續撐高檔，今年營收成長可期。第一銅前三季每股淨利1.08元，比去年同期小虧明顯轉好。

第一銅目前能見度約達明年首季，公司也積極拉升銅片供應量，加上銅價走高，對營運保持樂觀態度。展望明年，公司表示，半導體、車用銅片需求持續強勁，因產能早已滿載，因此正積極拉升鍍錫銅片、高性能銅片等產品供應量，其中，以車用為主的鍍錫銅片，預計每月產能250噸可逐步拉升至280~300噸，也有新增機台規劃。

公司營運也與銅價呈正相關。LME銅價目前維持在每公噸9500美元以上高檔，優於第三季平均值。第四季以來接的較高價訂單，部分會延到明年第一季才顯現，有利明年第一季營運維持高檔。