王力宏與前妻李靚蕾婚變風波沸沸揚揚，爆料男方性成癮、召妓、男女關係混亂等，「蕾神之錘」鬧得不只滿城風雨，重創「優質男神」人設形象，輿論風向也幾乎一面倒力挺李靚蕾。才短短幾天，李靚蕾的微博粉絲竟多了300多萬人，自17日發出的「核彈級」長文閱讀量也逾32億，已遠超過小說《哈利波特》的總銷量。

在李靚蕾二度發長文反擊王爸後，王力宏終於在20日發文鄭重道歉：「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任。我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。」表示會承擔起所有的責任，暫時退出演藝圈，並將房子過戶到李靚蕾名下，留出時間陪伴父母和孩子。

原本以為在王力宏這番「誠懇」道歉後，這場離婚交火的震撼彈會隨之停止，沒想到「蕾神」前(21)日再出錘，李靚蕾發文表示「黑人和范范並沒有和王力宏發生不正當關係」，影射未被提到的徐若瑄尚未撇清嫌疑，再度為演藝圈拋下震撼彈，許多網友則被她清晰的邏輯圈粉，還敲碗她能出書。

李靚蕾微博更在數天內暴增了300多萬名粉絲，她也成為2021年末最火紅的人物；而微博關鍵字「李靚蕾發文」，閱讀量至今更高達32億次，若再加上網友轉發，已遠遠超過J.K.羅琳的暢銷系列小說《哈利波特》的5億本銷售量。