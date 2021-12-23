前總統陳水扁近期受訪時表示，民進黨2024總統候選人將由總統蔡英文決定。對於2024選舉，綠營究竟會派誰，呂秀蓮今表示，雖然2024年不遠，仍有時間，但這2年沒有把握住的話，大概就沒有機會了，如果只是一天到晚想要選2024總統，要怎麼帶領國家。

呂秀蓮說，這次公投，執政黨花這麼大的力氣，結果也沒有贏多少，她覺得如果政黨還是繼續對立，一黨獨大越來越明顯，她會感到很焦慮，這時可能要考慮三黨政治，而不要習慣過去的兩黨。她說，美國現在也是兩黨政治，就是比爛，若大家有所感悟，讓強而有力的第三黨加入良性競爭，人民才能獲利，若繼續朝大野小，她已看到當年美麗島時代不祥的預兆出現，權力太大這絕對不是民主的真義。

針對現況台美關係，呂秀蓮也說，台灣絕對需要跟美國維持很好的關係，成為戰略夥伴等政策她都贊成，但她也要呼籲全民自己的國家自己救，有些人認為「安啦，反正美國會保護我們」，這就是危險所在，除加強國防軍事外，民防更重要。

呂秀蓮說，現在一天到晚兩性對立，朝野政黨不斷吵鬧，這些都不是好事情，因此她希望推動和平跟公益，這是最重要的，相信大家可以一起來做這件事，大家要先投資和平才能預防戰爭，「不要被動認為國防部或是美國會保護我們，要記得台美斷交時，美國是如何對待我們，當台灣不是它的國家利益時，說放就放」。

為了避免戰爭，呂秀蓮也提出雙兩岸關係。她表示，台灣應該要提出跟中國怎樣改善關係，沒有辦法一直對立下去，她的目標是推動民間國事會議，各黨各派還有各界人士如果能平心靜氣坐下來，不同意見，經過一次又一次會議，最後希望形成2022共識，對兩岸發展、國家關係提出新的主張，經過各界大家商量出來，希望能在2022年拋棄成見，形成2022年共識，進而取代1992共識，而1992當年的情況跟現在已完全不同，那一代的人也都到天堂去了，未來這一代需要新的共識。