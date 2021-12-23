「南拳媽媽」成員彈頭昨（22日）在網上砲轟「黑人」陳建州，直接點名：「您不是所有天王最永恆的朋友嗎？」彈頭雖然事後刪文，但仍掀起外界討論，對此，陳建州稍早則發文澄清，強調自己無權、無立場對外發言，不過彈頭突如其來發文也讓他成為話題人物，有音樂才華的彈頭除了是「南拳媽媽」成員，他過去也和周杰倫一起跑過多場世界巡演，周杰倫《退後》、《擱淺》等經典歌曲都是出自他手。

40歲彈頭本名宋健彰，是唯一一位從南拳媽媽第一代待到現在第五代的團員，南拳媽媽中讓人郎朗上口的夯歌《香草把噗》歌詞就是彈頭的創作，有音樂才畫的彈頭，先前跟著周杰倫跑世界巡迴演唱會、多次擔任固定嘉賓，當時還有網友酸彈頭都靠周董，對此，彈頭也不客氣回嗆：「那你來啊，在他（周杰倫）身邊你要站得住啊。」

其實，周杰倫經典歌曲《退後》、《擱淺》、《瓦解》、《不愛我就拉倒》等都是出自彈頭，彈頭跟周杰倫跑巡演超過3百場，而彈頭每回談到周杰倫，他都是充滿感恩，彈頭坦言：「因為唱歌、創作，才能把我女兒扶養長大」，至於感情狀態，彈頭與空姐女友感情穩定，女友也曾不時現身低調應援彈頭。

不過彈頭在前年底因免疫系統衰竭、全身自律神經失調，讓他不得不暫時放下歌手事業、專心休養身體，彈頭生過一場大病後，他重新調整人生腳步，現在除了陪伴交往6年的女友和11歲女兒外，彈頭也重回校園讀書，力拚碩士學位。