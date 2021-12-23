不是不報只是時候未到？女網友分享過去的情史，當時與某一任前男友愛的濃烈，卻突然被男友母親痛罵「壞女人，破壞我兒子婚姻」，她才得知男友已婚的真相，甚至男友包括她，同時周旋8女，也分享經歷了一件事後，她才徹底放下這件事，選擇原諒對方。

女網友在爆料公社App發文，憶起在情竇初開的年紀時，與當時的男友談了一段純純的戀愛，當時該位男友已離婚，有一個剛出生的女兒，而她住進男友家中過著24小時黏緊緊的甜蜜時光，豈料，快樂日子才過2個月，男友的母親突然指著她鼻子痛罵，「妳這個壞女人，破壞我兒子的婚姻，讓我的孫女沒有健全家庭！」

原PO被男友母親猛罵相當困惑，因為她深信男友已離婚，且她住在男友家也從未見過「老婆」，沒想到這次之後，男友冷處理，兩人就此分手。事後男友兄弟見原PO因失戀魂不守舍，才告訴她其實男友同時劈8女，原PO才終於心死。

原PO也分享，事隔多年當時那位渣男找到她的聯絡方式，開頭就一直道歉，並透露選擇原諒渣男的關鍵在於，「因為他在一次砍人糾紛事故中，永遠失去了他的右手。」

文章曝光後，不少網友看傻了，紛紛寫下留言，「爛人！但是妳竟然有這麼亂的交友圈～」、「活該，應該連那隻也斷」、「還好當時分手」。