又到每年度最期待的浪漫時刻，而今年聖誕節正好是周末假期，趕快安排輕旅行熱鬧一下感受濃濃的過節氣息吧！特選全台4處最享受的商圈聖誕音樂會，讓大家不必東奔西跑，就同時能享受超Chill音樂、拍絕世美照，而且在聽完這些聖誕音樂會後，還能在附近商圈吃一波美食好料，真是太完美了，看這篇就不怕錯過！

台中美術園道商圈 耶誕公益音樂會。（圖／主辦單位提供）

台中美術園道商圈 耶誕公益音樂會

地點：台中市西區五權西四街

日期：12/25（六）

時間：下午3點~下午8點30分

臉書連結：https://www.facebook.com/artgarden.tc

耶誕公益音樂會由國立臺灣交響樂團帶來精彩的音樂饗宴，獻上音樂表演的同時，甲蟲森林市集也會在草地四周擺攤，讓各位在逛市集的同時，也能感受音樂的薰陶～喜歡拍照的女孩們更推薦一路散步至綠園道，蔓延3公里的聖誕森林，一定要揪閨蜜打卡留念。

桃園大園商圈 青埔聖誕攜手愛無限。（圖／主辦單位提供）

桃園大園商圈 青埔聖誕攜手愛無限

地點：桃園市中壢區洽溪路95號

日期：12/25（六）

時間：下午3點~下午7點

臉書連結：https://www.facebook.com/dayuangood/

耶誕公益音樂會由樂團帶來精彩的音樂饗宴，獻上音樂表演的同時感受音樂的薰陶，之後還有教會團體報佳音表演，讓大家在桃園的每一分每一秒都能感受到濃厚的耶誕氛圍！

台南海安商圈 海安聖誕音樂節。（圖／主辦單位提供）

台南海安商圈 海安聖誕音樂節

地點：臺南市中西區海安路2段

日期：12/24-26（五-日）

時間：下午4點~下午10點

臉書連結：https://reurl.cc/jgZ7WL

這次的海安商圈聖誕音樂節，主視覺是目前最新議題的元宇宙氛圍，希望讓民眾在參與這場聖誕節活動，就像平行宇宙般置身在另一個場域空間，為帶動歡樂氣氛，現場有『SFC × Stay Free Crew舞團』演出，多元街藝表演方面，活動期間有『海fun街頭馬戲』等不定點街頭雜技演出。

南庄山城花園品牌商圈 舞動南庄 五倍好康 123木頭人跨年倒數活動。（圖／主辦單位提供）

南庄山城花園品牌商圈 舞動南庄 五倍好康 123木頭人跨年倒數活動

地點：苗栗縣南庄鄉大同路43號

日期：12/31-1/1（五-六）

時間：下午2點~上午0點30分

臉書連結：https://reurl.cc/KrnZxj

跨年來南庄的五大理由，當夯的台灣版「魷魚遊戲」全家暢玩古早味童玩，帶著年輕的心參與dancehall帶動跳、欣賞南庄饒富盛名的街舞比賽，讓你愛吃的嘴直擊好吃又好康的直播拍賣會，與眾不同的你體驗參與的123木頭人跨年倒數活動。

※活動資訊以主辦單位公告為主，詳細資訊請上網站查詢

※更多商圈五倍券活動資訊，請上經濟部中小企業處振興五倍券專區https://twup.sme.gov.tw/5000/

※Instagram搜尋「#綻Fun新商圈」，並加入LINE ID @shoppingdist_tw 商圈好吃好玩不錯過