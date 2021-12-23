讓觀眾恨得牙癢癢的「國民惡人」嚴基俊、奉太奎、尹鐘焄在《上流戰爭》中，因利益關係而同流合汙，與沈秀蓮（李智雅 飾）糾纏了三季，作惡多端，這次三個人卸下演員身分，一起加入綜藝首秀《上流鄉村生活》，將大喇喇地展現生活上真實的自己。

因戲結緣的三人私下感情也非常好，原本興高采烈以為是度假休息的綜藝節目，首集就被製作單位陷害，安排住進廢棄8年像鬼屋的老房子，現場雜草叢生，窗紙殘破不堪，地板和牆壁都需要打掉重練，第一天在高溫36度下，眾人除草、貼地板與窗紙到體力不支，腰都直不起來，尹鐘焄哀號說：「這哪裡是治癒節目啊！」嚴基俊：「我有被打後腦勺的感覺，比拍《上流戰爭》還累呀！」

眾人一起吃睡，一起完成任務，享受辛勤勞動後單純平凡的幸福感。（圖／龍華電視提供）

製作單位給的任務就是在節目結束前，要將房子整理成「家」的樣子，卻也意外開啟三個人的特殊技能與新身分，尹鐘焄負責食材烹煮，煮飯時會自言自語；奉太奎有個名設計師老婆，因此眼光獨到，所以負責裝潢和設計；嚴基俊看似傲嬌，卻是生火能手，尹媽媽和奉爸爸與嚴老爺子，開始了「廢宅生活改造」。《上流鄉村生活》韓國直譯《不會傷害你》，大家以為是不要傷害來賓，沒想到卻是製作單位在為觀眾除害，想盡辦法折磨三大惡人，儼然就是三人的贖罪之旅。

不同在《上流戰爭》明爭暗鬥，爾虞我詐，在《上流鄉村生活》中大家和樂融融，李智雅洗手作羹湯給前夫朱丹泰(嚴基俊 飾)；金素妍超浮誇的讚嘆，讓現場笑聲不斷，也因為表情過度使用，下巴差點脫臼，還帶了羽毛球器材準備一展長才；尹周熙、柳真和金賢秀木工技能熟練，不像是第一次使用電鑽；金永大、韓智賢、崔藝斌三個人都是首次上綜藝節目，連搬磚頭和勞動都覺得有趣。

集集精彩、毫無冷場的《上流鄉村生活》，跟《上流戰爭》一樣，反轉再反轉，嚴基俊外冷內熱的體貼、奉太圭的時尚眼光、尹鐘焄看似柔弱卻是裡面最勤奮做事，餐食擔當的黃金老么，還為了修身養性學了四年的書法，三人私下的人設魅力更加圈粉。充滿歡笑感性的療癒綜藝《上流鄉村生活》將於2021年12月24日起，於中華電信MOD戲劇199專區上架，獨家播出。