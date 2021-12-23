彰化縣國中生施打BNT新冠疫苗後，部分學生出現疑似不良反應，包含員林地區、二林地區均有少年少女施打後，左半側肢體失去知覺，對此縣府回應，接獲通報後，均及時予以關心協助，也希望個案能早日康復。

根據了解，員林市某所國中一名少女，10月8日在學校接種第一劑BNT疫苗，陸續出現左側肢體異常反應，常感覺無力、甚至麻痺無知覺，症狀持續加劇，家長緊急帶孩子於12月4日就醫看診，不料病情著急轉直下，至今已住院19天。

另外，二林地區另一所偏鄉國中亦有少年在施打第一劑BNT疫苗後，出現相同症狀，緊急住院治療後，目前已經出院，但因左側肢體無力，仍需持續復健治療中。

彰化縣政府回應，有關校園疫苗接種「疑似不良反應」案件個案通報縣府持續由教育處、社會處、衛生局予以關心協助，希望個案早日康復。

教育處表示，陳姓國中少女打完疫苗後，出現常跌倒、且穿鞋腳跟沒有穿好，左側手腳麻痺無力，住院後醫院已進行相關檢查及自費免疫球蛋白治療；校方進行校安通報，教育處與學校同時啟動輔導機制，導師、輔導教師、校護持續連繫關懷外，並透過學校仁愛基金由校長先行致贈基金予以協助。

彰化縣衛生局表示，第一時間接獲通報後，已將受害申請資料送中央「預防接種受害救濟審議小組」進行後續審查。