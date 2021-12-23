台中葳格太陽即將在本周六、日（12月25、26日）在台灣體大體育館迎接主場開幕周，這也是亞洲外援何喬登（Jordan Heading）相隔9年後再度回到「第2個家鄉」，心情既激動又興奮的何喬登直呼，已經迫不及待要在主場球迷面前為球隊搶下歷史性的首勝！

現年25歲的何喬登是現役菲律賓男籃國家隊成員，在他求學階段，因父母來台傳教，長達11年的時間都住在台中。因此當初台中葳格太陽與他接觸時，他簡直不敢相信，「我真的沒想到自己還有機會回來台中，這感覺真的很特別、很不可思議！」

何喬登這次帶著妻子同行，他說：「我等不及讓我太太看看我成長的地方是什麼樣子的，我真的很愛台中的天氣、食物與文化。」何喬登笑說，自己最愛的是抓餅、蛋餅，而且隨著在台中待得越久，他就想起越來越多過去在這的美好回憶。

出生於澳洲的何喬登將台中視為他第2個家鄉，如今有機會回鄉獻藝，在鄉親面前打球，讓他直呼既興奮又開心，「我真的很愛台中，很想為這座城市拚出好成績，首先就是這個周末2場比賽我們都要搶下勝利，希望大家可以進場為我們加油！」

除了台中在地鄉親，何喬登同時還吸引眾多菲律賓球迷，他的每場出賽都獲得菲律賓當地媒體關注，開幕戰當天，菲律賓駐台代表處也將到場為何喬登加油，展現何喬登的超高人氣。