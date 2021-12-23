由於Omicron新冠病毒的出現，法國、德國、摩洛哥都實施旅遊限制，瑞安航空(Ryanair)在周三將年度虧損增加一倍，並將一月的交通量預測刪減33%。

但瑞安指出，是否要對二月和三月的航班量進行類似刪減，現在談還太早，要等到更多的科學證據出現才能做決定。

以乘客人數來說，瑞安為歐洲最大航空公司，在今年12月第二周在歐洲大陸的航班量是其它航空公司的兩倍多。

瑞安說，由於德國和法國對英國乘客的旅遊限制，以及摩洛哥對所有來自歐洲乘客的限制，迫使瑞安將12月的旅客預測從1000萬人次下調到950萬人次。

對新冠限制批評最直接的執行長Michael O'Leary上周表示，英國和愛爾蘭在面對Omicron病毒時是恐慌的。執行長認為飛機上的高品質空氣過濾器使得飛行旅行相對安全。然許多健康專家卻認為，儘管如此，飛機旅行仍是一種高風險活動。

瑞安預計截至三月底的財年中，淨虧損將達到2.5億至4.5億歐元。而此前的預測為淨虧損1億至2億歐元。

瑞安說，這些數字對於任何有關新冠肺炎的正面或負面新聞都相當敏感。該公司承諾在公布本財季的財報之時，將更新上述預測。瑞安預計本財年將有接近一億人次的乘客，而此前的預測為略高於一億。