台灣證券交易所有鑒於目前公開資訊觀測站「財務重點專區」共有9項指標，且第9項指標中含財務及交易多個細項，指標項目繁雜，投資人恐不易查詢，證交所為提升資訊透明及查詢更便利，以三面向優化財務及交易重點專區，將於12月30日正式上線供投資大眾查詢。

證交所表示，查詢路徑為公開資訊觀測站/投資專區/財務及交易資訊重點專區，一、定義精準化：「財務重點專區」更名「財務及交易資訊重點專區」，將現有資訊依其屬性予以區分，分設「財務資訊」及「交易資訊」。二、資訊豐富化：為使投資大眾更容易掌握及了解指標內容之全貌，新增處置事由資訊之揭露及彙總表資訊。三、查詢便利性：提供使用者多元查詢方式，並優化瀏覽介面，方便使用者閱覽。

證交所並配合修正「公開資訊觀測站財務重點專區資訊揭露處理原則」，修正重點為將「財務重點專區」更名為「財務及交易資訊重點專區」，現行9項指標及第9項12個細項指標依屬性拆分為「財務資訊」7項指標及「交易資訊」5項指標。