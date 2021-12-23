今年度全國語文競賽25日起在桃園市舉行2天賽事，台中市教育局今日上午在惠文國小舉行語文競賽代表隊參加全國競賽行前會師暨授旗典禮，由教育局副局長方炳坤代表授旗，為競賽員加油打氣，期許旗開得勝、再創佳績。

教育局表示，市長盧秀燕非常重視師生語言能力培養，持續透過加強語文教育及競賽方式，提升各級學校語文素養與學習興趣，奠定語文能力的基石。經統計，參加台中市110年語文競賽學生計1654人、教師和社會人士計674人，共計2328人。

為遴選最佳競賽員代表台中市出征全國賽，市府先辦理8場分區賽，另於10月16、17日辦理複賽，共有158位競賽員從激烈選拔中脫穎而出，將參加國語、閩南語、客家語及原住民族語等4種語言，包括朗讀、演說／情境式演說、字音字形、寫字及作文等競賽項目。

教育局表示，自10月底起，市府於南屯區惠文國小、東勢區新盛國小、市立光明國中及市立大里高中規劃每週2天縝密及紮實的集訓課程，許多競賽員甚至是國三及高三學生。

集訓期間，有去年的參賽者前來向學弟妹經驗傳承、心得分享，還有競賽員的家長們帶來飲料點心，為大家加油打氣，振奮士氣，期許參賽者在全國賽中都能有亮眼成績，為台中市爭取最高榮譽。