草屯地259地價區段(碧山路育英街至太平路2側18米內土地)，區段地價為每平方公尺12萬2000元。(吳建輝攝)

南投縣明年公告土地現值評定出爐，最高宗地地價仍是草屯太平路與碧山路間的金瑞成銀樓，以每平方公尺16萬7798坐穩地王寶座，已經蟬聯12年，最低區段地價則是出現在信義鄉無雙段國有林班地第105地價區段，其區段地價每平方公尺只要51元，雖然這樣比無意義，但價差高達3290倍，仍相當驚人。

今年南投土地登記筆數有67萬4892筆，5892個地價區段，有485個區段地價調漲，31個區段調跌，高告現值平均調幅約0.75％，公告地價則微幅上漲1.30％；草屯地259地價區段(碧山路育英街至太平路2側18米內土地)，區段地價為每平方公尺12萬2000元。

南投縣政府地政處表示，為了讓毗鄰區段地價調整趨於均衡、合理，縣府與各地政事務所，與花蓮、高雄、雲林、嘉義、台中、彰化等毗鄰縣間，完成地價均衡協調作業，綜觀今年地價動態，縣府推動產業升級，加上便捷的交通網絡，及微型園區五大產業開發等，吸引許多外來投資客青睞搶進開發。

地政處說，今年因為疫情包含零售業、餐飲業等都受到影響，但並不影響營建業、房地產市場，市場資金充裕，國內不動產市場並未受到重大打擊，整體而言南投13鄉鎮市中，除仁愛鄉因惠蓀林場林用地公告現值降，致使地價下降外，其餘12鄉鎮均呈現微幅上漲趨勢。

地政處還說，去年公告地價為一般正常交易價格之16.62％，遠低於全國平均的19.79％，在全國22縣市排名第16名；民眾負擔能力依內政部第2季發布房價不翻能力指標統計，南投縣為34.57％，房價負擔能力為略低等級。