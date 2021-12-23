古裝女神彭小苒繼《東宮》之後時隔兩年再回歸古裝劇，為了彌補在《東宮》遇到恐怖情人，愛情又無疾而終，《君九齡》讓她周旋在四個男人之間，劇中的四個男人對她一往情深，有求必應；而她對他們有愛戀，有厭惡，有友情，也有親情，剪不斷理還亂的情感糾葛，被喻為古裝版的時間管理大師。

四個男人對君九齡都是情深義重，有癡心不悔的話嘮世子朱瓚（金瀚 飾）、有偏執深情的前夫陸雲旗（杜亞飛 飾），有佔盡地利的暖男表弟方承宇（周占 飾），還有默契十足的貴公子寧雲釗（王佑碩 飾），一個青梅竹馬，兩個前夫，一個未婚夫，到底哪個才是君九齡的真命天子？得知多數網友希望君九齡與陸雲旗能成為一對，彭小苒開玩笑表示：「你們自己去跟陸雲旗在一起，我最愛的還是世子，對陸雲旗是動過殺心的。」

古裝女神彭小苒繼《東宮》之後時隔兩年再回歸古裝劇。（圖／龍華電視提供）

從開播就爭議不斷，但觀眾越罵熱度越高，竟然蟬聯多個熱播劇榜首。「醜帥」金瀚演出《錦繡未央》、《楚喬傳》裡面的反派，被大家熟識，又與趙麗穎共同演出的《你和我的傾城時光》爆紅，卻在《君九齡》播出時因為造型長相被觀眾嫌棄，連總製片人都跳出來緩頰：「雖然金瀚長得不是現在所謂的審美，但和將軍的陽剛氣質很匹配。」金瀚與彭小苒則拍短影音回應觀眾，他用東北話問：「長得磕磣怎麼辦（長得醜怎麼辦）？」，金瀚自黑後讓觀眾更欣賞他的直率。

《君九齡》改編希行同名小説，是落難公主涅槃重生的勵志成長故事，楚九齡（何泓姍 飾）假意成婚為父報仇刺殺篡位的叔叔，失敗後用閨蜜的臉與身分一路隱忍蟄伏，並改名為君九齡（彭小苒 飾）等待適當時機報仇雪恨，在這期間建「九齡堂醫館」，醫人醫天下。從古靈精怪、無人敢惹的「九齡公主」成長為個性沉穩、心思縝密的「女神醫」，《君九齡》12/28起平日晚間8點將於龍華偶像台MOD353全台首播。