新北市警察局今（23日）上午在警局大禮堂舉辦96名官警晉升授階典禮，市長侯友宜表揚4名執法勇警。（新北市警察局提供）

侯友宜授階96升職官警 4勇警獲頒「強悍執法」獎

新北市警察局今（23日）上午在警局大禮堂舉辦96名官警晉升授階典禮，由市長侯友宜親自替這些升職員警掛上階級章，會中也表揚4名過去在街頭「無畏無懼」的執法勇警，他們英勇強悍的表現，成為基層員警的楷模，令人刮目相看，而民間企業「圓剛科技公司」及「中悅建設」分別響應警民合作拚治安，捐贈視訊設備及監視器協助推動治安工作，更獲得肯定。

中和警分局警員林育新、永和警分局女警許源、蘆洲警分局德音派出所警員馮天佑、中和警分局中原派出所警員盧豐遠為了民眾生命財產安全，不顧自身安危，緊抓不放手，更是令人動容；另警員陳婌瑛等8位同仁管理轄區治安人口得宜，主動為民服務，並有效預防或偵破刑事案件，對於社區警政工作確具貢獻，值得肯定。

局長黃宗仁說，圓剛科技公司捐贈網路攝影機及智慧型會議電話揚聲器各170套，完善警局視訊會議硬體，強化重要治安資訊傳遞管道；另中悅建設開發股份有限公司率先響應警局推動「天使眼」計畫，捐贈100萬元供警局於新莊副都心區域建置租賃監視錄影系統，延伸天羅地網觸角，共同守護社區治安。

除了頒獎表揚外，上午也舉行110年度12月份授階儀式，由市長侯友宜親自替專員黃振迪等96名陞職員警授階，同時也勉勵員警在新的工作崗位上持續發會所長，繼續為新北市治安工作打拚、努力。

侯友宜說，疫情嚴峻的時刻，全國維持了73天的三級警戒，但在八千位警察同仁努力下，不僅有效控制疫情，同時也確保轄區治安的穩定，這次新北市能在國家警光獎多個項目名列前茅，功勞更是屬於每一位警察同仁所有。

侯友宜進一步指出，疫情爆發初期，警察局即在第一時間成立全國首創專責「新北市疫調分析中心」，動員將近三百人投入疫調工作，比照重大刑案，用科學辦案的作戰方式，有效協助市府精準調整防疫策略，且在「平寧計畫」的過程中，更投下將近2200位警力，一起跟各區公所並肩作戰，在跟病毒賽跑過程中，有機會能快速的掌握病毒的傳染鏈，一步一腳印把疫情控制下來。

侯再次強調，要讓歹徒知道「敢來新北犯案，一個都跑不掉」他也提醒治安工作是長久的，沒有永遠勝利的，更不能因此自滿，警察同仁必須持續努力，以市民的需求為目標，也期許新北所有警察弟兄，為了市民的安居樂業與下一代的幸福，一起攜手打拚。