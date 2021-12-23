111學年高中英語聽力測驗第二次考試今（23）日公布成績。在全國共計4萬31名高中生考生當中，若報考兩次考試，最終成績可擇優，而擇優後等第達A級的考生占23.11％，約2.3萬名考生拿下A等第。

根據大考中心統計，包含大陸考場在內，今年全國4萬31名高中生報考英聽二試，其中包含大陸考場446人，實際到考共3萬7180人，2405人缺考，缺考率為6.08％，較去年同場次缺考率4.92％增加1.16％。

大考中心副主任鄭中平等人在今日召開的線上記者會上提到，第二次英聽測驗的3.7萬餘名考生當中，共3950人拿到A級，占10.62％，另有1萬6024人拿到B級，比例為43.10％，1萬3995人拿到C級，占比37.64％，而F級則有3211人拿到，占8.64％。

由於兩次高中英聽成績可擇優，鄭中平指出，擇優成績後達到A級者有2萬3938人，占比23.11％；B級為3萬8834 人，占37.49％；C級為3萬3410人，占比為32.25％；F級則有7412人，占比為7.15％。

鄭中平說，觀察近5年考生成績表現，今年A級為近5年次低、F級為近5年次高，整體而言，落差並不大。

英聽測驗考題包括圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解等5種題型。論及考生在各題型表現，鄭中平說，圖片聽解題型平均得分率近8成4，表現最佳，其次依序是長篇聽解、簡短對話、對答、短文聽解，最低的是短文聽解，平均得分率僅5成5。後段考生在短文聽解表現較不理想，建議老師授課時可多加強。

大考中心試務召集人沈青嵩表示，這次考試的違規仍以未帶應試有效證件正本為大宗。有效證件包括國民身分證、有照健保卡、駕照、身心障礙證明、居留證或護照；學生證非有效證件。

沈青嵩強調，大學學測將於明年1月登場，未帶有效證件將扣該科1級分，提醒考生出門前務必帶上，否則將影響成績表現。