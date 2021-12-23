台鐵嘉義車站今天開賣限定款「酒香茶韻」台鐵便當。（廖素慧攝）

台鐵餐旅服務總所高雄鐵路餐廳經理董阿成表示，這款便當每日限量供應。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠、台鐵局長杜微、台灣設計研究院長張基義請旅客來看設計展、吃限定款便當。（廖素慧攝）

台鐵嘉義車站今天開賣2021台灣設計展限定的「酒香茶韻」台鐵便當，食材有嘉義火雞肉、高粱酒粕、轎篙筍、蟳糕及蓮藕、水蓮，洋溢南部的氣味，台鐵餐旅服務總所高雄鐵路餐廳經理董阿成表示，這款便當每日供應100個。

董阿成指出，這款特色便當的主菜用火雞腿肉，配菜用阿里山紅茶茶葉蛋、高梁酒粕、轎篙筍、蟳糕、黑白切的粉腸，再佐以脆梅調味，還搭配嘉南地區盛產蓮藕、龍鬚菜以及高雄美濃的水蓮等食材，口味清淡，注重養生。

台鐵表示，配合2021年台灣設計展於嘉義市開展期間，即日起至明年1月2日在台鐵嘉義火車站前站「台鐵便當行動餐車」，每日限量供應，中午70個、晚上30個，首日自11時起開賣，售價130元。

台鐵表示，台鐵局、嘉義市政府及台灣設計研究院三方合作統籌策畫，由Jimmy Food Place主理人林擠米走訪嘉義，設計代表嘉義經典味道的「酒香茶韻」台鐵便當，再由台鐵局高雄餐旅所主廚來詮釋這款便當。