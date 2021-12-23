好市多移動小豪宅售罄！一名女網友發文指出，兩台共要價將近425萬元的露營車竟然售出了，引起網友熱烈討論，不少人感嘆「貧窮限制了我的想像」，看到那筆錢覺得拿去買房還比較划算，沒想到竟然有人真的砸錢買。此外，一名網友留言透露，賣場工作人員說買下這兩台露營車的人是同一個。

一名女網友日前在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》上發文說，好市多販售的露營拖車，價錢上百萬不說，買回去以後還要佔一個停車位，感覺不會有人買，結果今天去好市多卻發現，兩台車竟然都已經售出了。

貼文引起網友討論，「會買這個的人，家裡應該不缺車位吧」、「很多有錢人是不買停車位的，因為他們自己就有停車場這麼大的庭園」、「都買得起這個 還會差一個車位」、「貧窮限制了我的想像」、「我只看到『已售，請勿觸碰』這幾個字」。

其中有一名網友則在留言處爆料說，好市多結帳人員說，兩台露營車的買家是同一個人，兩種不同款式的露營車售價分別是254萬9999元與169萬9999元，這個人一次買兩台等於花了424萬9998元，驚人價格讓不少網友看傻。

另有不少網友表示，其實露營車的用途蠻多的，搞不好原PO是很有生意頭腦才買的，因為現在很多人喜歡露營，但又不想辛苦背裝備、組帳棚，因此現在很多露營勝地，每到周末都擠滿各式各樣的露營車，因此買了這兩台豪華設備的露營車，擺在營區裡面，每個晚上收3000至4000元租借出去，可能很快就會回本了。