立法院社會福利及衛生環境委員會，23日到台中外埔區「外埔綠能生態園區」，及北屯區「寶之林廢家具再生中心」等地考察，民進黨立委莊競程指出，綠能發電、垃圾減量問題，是大台中地區未來的發展關鍵，透過考察，盼能源局積極輔導業者，以提高售電費率、碳權獎勵及協助多元利用方案等，吸引產業投資綠能。

立委莊競程表示，目前外埔綠能生態園區，從原本荒廢的堆肥廠，轉型成台灣首座廚餘生質能源廠；另目前環保署支持外埔園區相關廚餘經費計1億餘元，包括，廚餘桶及廚餘清運車輛等集運設備、沼渣液資源化田間試驗計畫等。

莊競程說，外埔綠能生態園區為全國最大廚餘厭氧發電廠。近年因氣候變遷造成環境惡化，發展低碳循環經濟逐漸成為國際趨勢，生質能源兼具廢棄物處理、減碳、循環經濟等功能，莊競程希望環保署、農委會及能源局更應積極輔導業者，以提高售電費率、碳權獎勵及協助多元利用方案等，吸引產業投資綠能。

環保署長張子敬表示，發展綠色能源，推動廚餘能源化、資源化，讓廚餘不是廢棄物，可以發電、做成堆肥肥料；將持續與地方政府共同推動廚餘生質能源化工作，透過跨部會合作，將廚餘與禽畜糞尿及下水道污泥共消化，建立多元再利用管道，讓廚餘等有機剩餘資源一併轉成「綠色能源」，實現循環經濟願景，改善環境品質。

環保署指出，目前國內廚餘回收後再利用方式，養豬占46％，堆肥及生質能源廠佔54％；近年該署為了提升廚餘回收後之去化量能，投入經費補助各地設置廚餘破碎脫水、高效堆肥設施、既有堆肥場效能提升及集運車輛等。

台中市政府環保局於簡報中說，外埔綠能生態園區第1期設計處理量每日80公噸，2017年8月簽約興建，於2019年7月營運，2020年6月發電、售電，2020年6月統計至2021年11月，累積發電量334萬1151度電，每日進料量從56.71公噸提升至100公噸，成效良好。

第2期預計於2024年開始營運，未來處理量可達5萬4000公噸／年。在考察時，莊競程也期待台中市政府能積極延續這項好政策，倘有需要中央相關部會協助之處，他將全力協調促成，一同為台中美好環境而努力。

立法院社會福利及衛生環境委員會，並參觀北屯「寶之林二手家具回收中心」，莊競程說，台中市自2018年起，連續2年一般垃圾量全國第一，加上焚化廠老舊，使得處理量能逐年遞減，每日垃圾處理缺口達到88公噸。另資源回收數卻僅位居6都第4，呼籲民眾落實垃圾分類外，並增進資源回收利益、垃圾減量目的。