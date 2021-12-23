裕隆(2201)集團旗下裕電能源日前獲頒2021年IIA國際創新獎(International Innovation Awards，簡稱IIA)，是台灣電動車充電營運商第一家、唯一取得「IIA國際創新獎」肯定，這是繼2021年9月獲得第十六屆「金炬獎」十大績優企業、年度創新設計雙項大獎後，裕電能源再次獲得重要獎項肯定。

由亞洲企業商會(Enterprise Asia)舉辦「IIA國際創新獎」，今年超過260件報名作品，參賽者涵蓋德國、香港、日本、新加坡、台灣、英國、美國等國家，全球僅52家企業成功通過評選，裕電能源以提供「電動二輪與四輪充電能源解決方案」， 在「IIA國際創新獎之服務與解決方案類」突圍而出。

裕電能源指出，電動車迫切充電需求趨勢下，透過「電動二輪與四輪充電能源解決方案」，運用一站式充電服務鏈，從前端充電到後端維運充電站管理、售後服務、全天候24小時客服專線，加速各業者提供充電友善環境所須充電基礎建施，同時解決電動車車主充電里程焦慮，至今在台佈建超過2100支充電樁、「YES!來電APP」提供超過2400支充電地圖資訊。

裕電能源以推動綠能永續為經營方向，於2019年推出電動車充電服務品牌「YES!來電」，至今服務5家以上電動汽車品牌；推出8項適用各式場域充電解決方案，YES!來電APP電動車會員超過14000人，累計超過1127萬度電，服務電動車充電超過55萬人次、充電時數超過152萬個小時，減碳量累計達412.7公噸，累積已獲得五項國內外大獎肯定。