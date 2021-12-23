高雄24歲林姓男子23日凌晨騎車行經苓雅區中正一路時，突然往右偏移，直接撞上停在車格內的自小客車，由於撞擊力道強大，林男整個人騰空飛起重摔墜地，機車車頭全毀，遭撞轎車的車尾大面積凹陷，而林男送醫後生命徵象穩定，目前仍在醫院觀察，經抽血酒測值換算酒精濃度達0.97mg／l，警方將依公共危險罪偵辦。

高市警苓雅分局福德二路派出所23日凌晨4時14分接獲報案，稱苓雅區中正一路國軍高雄總醫院前發生交通事故，警方立即到場處置，調查後發現，林男疑似酒後騎車不穩，沿中正一路外側車道西向東行駛，不慎撞擊停放於路邊停車格的自小客車。

由於撞擊力道過大，導致林男騎乘的機車車頭全毀，零件散落滿地，遭撞自小客車的車尾大面積凹陷，而林男更是在撞擊當下，整個人騰空翻滾一圈後墜地，所幸後方汽車駕駛見狀後，上前關心並通報警消到場支援，警方指出，林男被送往國軍高雄總醫院急救，手術後脫險，生命跡象穩定，經抽血換算酒精濃度達0.97 mg／l，涉及酒後駕駛不能安全駕駛部分將依法偵辦。

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